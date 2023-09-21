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Fox News назвал уловкой реплику Зеленского о климате на ГА ООН

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine Presidency
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Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сказал Организации Объединенных Наций (ООН) то, что она хотела услышать, заявил в своей программе на Fox News 20 сентября журналист Джесси Уотерс. Так он отметил реплику спикера о климате и попытку внести «зеленую» повестку в свою речь.

«Какая страна исчезает под водой? И его страну разрушают, а он умоляет нас купить электромобили? Звучит так, будто он просто пытается укрепить западную поддержку Украины, говоря на их языке и взывая к их «зеленому» богу. [Президент США] Джо Байден уж точно одобрит это», — сказал Уотерс.

Так, иронизирует журналист, мы должны спасти будущее мира, спасая Украину. Так Уотерс прокомментировал реплику Зеленского на трибуне ГА ООН о том, что люди еще не научились использовать климат как оружие, но всё впереди, так как уже вовсю применяется искусственный интеллект.

«Мы понимаем, что экстремальная погода будет влиять на человечество и некоторые государства будут использовать результаты этого в качестве оружия», — заявил украинский президент.

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20 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в стране назвал два условия, при выполнении которых завершатся боевые действия. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова Зеленского, указав на то, что после призывов Запада вернуться к границам 1991 года возникает вопрос, знакомы ли люди с планами властей Украины.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе Лаврова на полях сессии порядка 20 двусторонних встреч. У Зеленского намечены встречи с американским руководством и первыми лицами других стран.

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