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В офисе Зеленского предупредили украинцев о тяжелых грядущих месяцах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Кулеба заявил в четверг, 21 сентября, что следующие месяцы будут трудными для украинцев на фоне проблем с инфраструктурой.

«Впереди трудные месяцы: Россия будет атаковать энергетические и критически важные объекты», — приводит слова Кулебы France24.

Утром 21 сентября компания «Укрэнерго» сообщила в своем Telegram-канале о том, что Ровенская, Житомирская, Киевская, Днепропетровская и Харьковской области были частично обесточены, всего без электричества остались 398 населенных пунктов.

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Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Киеве. В столице Украины была объявлена воздушная тревога. Также сирены звучали в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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