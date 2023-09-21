Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Алиев провели телефонные переговоры
Мир
Встреча властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха в Евлахе завершилась
Общество
Россиян призвали прививаться от гриппа перед эпидсезоном
Мир
В Бангладеш от лихорадки денге за сутки умерло рекордное число человек
Мир
Bloomberg сообщил о планах Египта закупить пшеницу у Франции и Болгарии
Общество
Новый вариант коронавируса «Пирола» пока не выявлен в России
Мир
СМИ узнали об основании в ЕС санкций против РФ статьями ботов из «Википедии»
Мир
Депутаты Европарламента предложили наложить санкции на Азербайджан
Происшествия
ВСУ нанесли удар из танка по селу в Брянской области
Общество
Врач рассказала, какие неядовитые грибы нельзя собирать
Мир
Сценаристы Голливуда готовы прекратить забастовки и договориться со студиями
Мир
Польша сообщила о поставках Киеву только ранее согласованного оружия
Общество
В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о введении масочного режима в РФ
Недвижимость
Эксперт объяснил последствия реализации инициативы об изъятии заброшенных участков

Семья с двумя детьми погибла после отравления неизвестным веществом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владимирской области семья с двумя детьми погибла после отравления неизвестным веществом. Об этом 21 сентября сообщает источник «Известий».

«20 сентября в одной из квартир в селе Энтузиаст Юрьев-Польского района были обнаружены тела четырех человек — 45-летнего отца семейства, его 44-летней жены, а также их двоих сыновей 2,5 года и пяти лет», — сообщил собеседник.

Полицейские не нашли на телах погибших следов насильственной смерти. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление неизвестным веществом.

Тела погибших направили на экспертизу. По факту смерти семьи проводится проверка.

Грибы отсюда: как избежать отравлений в сезон «тихой охоты»
С начала года пострадали уже более 100 человек

Ранее, 17 сентября, источник «Известий» сообщил, что в городе Истра Московской области троих человек госпитализировали с отравлением грибами. Женщину и двоих детей в состоянии средней тяжести забрали в больницу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023