Во Владимирской области семья с двумя детьми погибла после отравления неизвестным веществом. Об этом 21 сентября сообщает источник «Известий».

«20 сентября в одной из квартир в селе Энтузиаст Юрьев-Польского района были обнаружены тела четырех человек — 45-летнего отца семейства, его 44-летней жены, а также их двоих сыновей 2,5 года и пяти лет», — сообщил собеседник.

Полицейские не нашли на телах погибших следов насильственной смерти. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление неизвестным веществом.

Тела погибших направили на экспертизу. По факту смерти семьи проводится проверка.

Ранее, 17 сентября, источник «Известий» сообщил, что в городе Истра Московской области троих человек госпитализировали с отравлением грибами. Женщину и двоих детей в состоянии средней тяжести забрали в больницу.