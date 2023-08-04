Грибы отсюда: как избежать отравлений в сезон «тихой охоты»

Почти 110 человек отравились грибами с начала года, подсчитали «Известия», опираясь на данные региональных управлений Роспотребнадзора и министерств здравоохранения. В Роспотребнадзоре изданию подтвердили 54 случая отравления именно ядовитыми грибами. Но основной пик происшествий эксперты прогнозирует на конец лета и начало осени — именно в августе и начале сентября в лесах собирают больше всего грибов. При этом причиной проблем со здоровьем могут стать не только ядовитые, но и хорошо известные грибы, если нарушить условия их приготовления, предостерегли врачи.

Сезон отравлений

В 2023 году уже 108 человек отравились грибами, выяснили «Известия», объединив данные региональных управлений Роспотребнадзора, а также министерств и департаментов здравоохранения субъектов РФ. Лидером по числу таких случаев стала Самарская область — там на конец июля отчитались о 40 случаях отравления.

«За первые шесть месяцев этого года ядовитыми грибами отравились 54 человека, есть один случай с летальным исходом», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора, но не сообщили общее число таких происшествий.

В этом году лето выдалось теплым и дождливым, заморозков не ожидается, поэтому урожай грибов, по оценкам Рослесинфорга (структура Рослесхоза), побьет прошлогодний рекорд — в 2022-м в коммерческих целях в лесах собрали 834 т.

Основным грибным сезоном считается именно конец лета и начало осени, напомнили «Известиям» врачи. Тогда же начинает расти количество отравлений, отметила врач-терапевт Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Светлана Бабина.

Грибы в России растут практически повсеместно, напомнили в Рослесинфорге.

«Есть регионы, где сбор грибов стал определенным народным брендом, — напомнили там. — Это Ленинградская область, Карелия, Башкирия. Весной там собирают вешенки и сморчки, осенью — маслята, рыжики, опята, белые грибы и подосиновики. До первых заморозков можно собирать лисички трубчатые».

В Сибири, особенно в Алтайском крае и Томской области, много груздей, рыжиков, лисичек, волнушек, опят. Богаты грибами также Приморье и Кубань — там их растет около 600 видов.

При сборе грибов следует руководствоваться принципом «Не уверен, что за гриб, — пройди мимо», напомнили в организации. «Пренебрежение правилом может иметь последствия для здоровья, вплоть до летальных. Места выбирать лучше вдали от автомобильных трасс, железнодорожных путей, свалок, промышленных предприятий», — отметили там.

На «тихую охоту» лучше отправляться в экологически чистые районы вдали от дорог, магистралей, населенных мест, посоветовали в Роспотребнадзоре. Вместо ведра лучше взять с собой плетеную корзину — в ней грибы дольше будут свежими. Крайне опасно собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы, пробовать их во время сбора, напомнили в ведомстве.

Опасные знакомые

Об отравлении может сигнализировать боль в желудке, тошнота и рвота, диарея, повышение температуры тела, озноб и чувство холода в конечностях, рассказали в Роспотребнадзоре. Могут возникать также повышенное слюноотделение и потливость, затрудняться дыхание, учащаться пульс, сужаться зрачки, повышаться давление.

Отравиться можно как ядовитыми грибами, так и теми, которые считаются съедобными, пояснил врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.

— Если при заготовке грибов, которые вполне съедобные, не учесть некоторые нюансы, то можно получить довольно тяжелые последствия, — отметил он.

При этом многие ядовитые грибы, напомнил Алексей Водовозов, похожи на съедобные.

— Даже бледную поганку путают с какими-то грибами, а ведь есть и гораздо более коварные грибы. Например, галерина окаймленная. Это довольно известный токсикологам гриб, он содержит тот же самый яд, что и бледная поганка, но очень похож на опенок, — предостерег он.

Наибольшую опасность представляют, как правило, те грибы, симптомы отравления которыми проявляются не сразу, рассказал директор Института фармации и медицинской химии РНИМУ, химик-токсиколог Вадим Негребецкий. В их числе помимо бледной поганки, мухомора и ложных опят, есть и менее известные — волоконницы и рядовки.

Правильно готовить

Даже хорошо знакомые грибы могут стать опасными, если растут в неудачном месте: например, рядом с промышленным полигоном, свалкой или железной дорогой, подчеркнул Алексей Водовозов.

— Грибница огромна, то есть может собирать питательные вещества с невероятной площади. Всё, что есть в земле, она тянет в себя. Если в почве находятся токсичные органические вещества, гриб их в себя заберет, — пояснил эксперт.

Важен и способ обработки и приготовления грибов, добавил он. Возбудитель острого инфекционного заболевания — ботулизма — может попасть на всё, что соприкасается с почвой.

— Если мы грибы консервируем, не соблюдая технологию подготовки и обработки, то в закрытой банке создаются конкурентные преимущества для бактерий клостридий, которые вырабатывают яд ботулотоксин. Кислород им не нужен, а все бактерии, которым в нем нуждаются, погибают, — подчеркнул врач.

Причем эти бактерии развиваются не по всей банке, а островками. Поэтому бывает так, что грибы ели все члены семьи, а в отделение токсикологии попадает только один, объяснил он.

Светлана Бабина также советует особо внимательно относиться к грибным консервам и не употреблять их в пищу при малейшем подозрении.

В магазине или на рынке важно оценить внешний вид и запах грибов. Пахнуть они должны естественно и в меру насыщенно.

— Должен насторожить запах химических или медицинских препаратов, аммиака или плесени. Обратите внимание на условия хранения: наличие заводской упаковки и прочее. Единая рекомендация по внешнему виду — отсутствие явных темных пятен, — рассказал Вадим Негребецкий.

Покупать грибы он рекомендовал только в магазине или на официальном рынке, обязательно поинтересовавшись у продавца наличием санитарного документа.

Сохранить и обезвредить

Яд в грибах может вызвать самые различные поражения, рассказал Вадим Негребецкий. Например, циклопептиды фаллотоксины и аматоксины, содержащиеся в бледной поганке, поражают клетки печени и могут привести к параличу.

— Время проявления симптомов — от 5–10 минут до нескольких часов после употребления грибов в пищу. При их возникновении необходимо проводить промывание желудка и находиться под наблюдением врача, — подчеркнул он.

Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова рекомендовала при первых признаках отравления вызвать скорую помощь и еще до приезда врачей принять абсорбенты.

— Больного лучше уложить в горизонтальное положение. При рвоте голову уложить на бок, — посоветовала она.

Если сохранились остатки грибов, их следует отдать на экспертизу для определения вида токсина, сказала Светлана Бабина. Прогноз лечения и скорость восстановления будут зависеть от того, какой гриб стал причиной отравления, сколько съел больной и как быстро ему оказали помощь.