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Шольц на ГА ООН обвинил Путина в желании захватить Украину

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Thomas Trutschel
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил президента России Владимира Путина в желании захватить Украину. Такое заявление 21 сентября он сделал, выступая в Организации Объединенных Наций (ООН).

«Причина, по которой продолжаются страдания на Украине и во всем мире, ошеломляюще проста: президент России хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины», — передает слова Шольца Die Welt.

Шольц также призвал Путина выполнить требование Генеральной Ассамблеи ООН, которое касалось вывода войск с территории Украины.

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Канцлер Германии 20 сентября выступил на Генассамблее ООН в полупустом зале. Причиной заметно отсутствующей аудитории стал регламентированный порядок выступления каждой страны. Очередь ФРГ приходилась на поздний вечер, когда большинство участников Генассамблеи покинули зал. При этом российский сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что полупустой зал дает понять, что ООН не интересны ни позиция Германии, ни сам Шольц.

Ранее, 18 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Шольц не понимает реального положения дел, связанных с переговорами на Украине. Шольц ранее говорил о том, что условием для начала мирных переговоров является вывод российских войск. По его словам, об этом должен распорядиться Путин.

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе министра Лаврова на полях сессии Генассамблеи порядка 20 двусторонних встреч.

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