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Глава МО Турции поздравил Азербайджан с «успешным завершением» операции в Карабахе

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в телефонном разговоре поздравил своего азербайджанского коллегу Закира Гасанова с «успешным завершением антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе и выразил поддержку стране. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства Азербайджана в четверг, 21 сентября.

«Господин Я.Гюлер поздравил министра обороны Азербайджана с успешным завершением антитеррористических мероприятий и отметил, что Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном», — говорится в сообщении.

В ходе разговора стороны также обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Днем ранее президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Отмечалось, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда. На следующий день сторонам удалось достигнуть соглашения о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября.

21 сентября делегация армян Нагорного Карабаха прибыла в азербайджанский город Евлах на встречу с представителями Баку. Армянскую делегацию сопровождают миротворческий контингент России и полиция Азербайджана. На переговорах в Евлахе присутствует также представитель российского миротворческого контингента.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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