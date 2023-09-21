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Врач рассказала, какие неядовитые грибы нельзя собирать

Врач Подкорытова: грибы, выросшие вблизи дороги, могут быть опасны
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова 21 сентября рассказала «Известиям», какие грибы нельзя собирать, даже если они съедобные, и назвала первые симптомы отравления, которые требуют обращения за медицинской помощью.

Она отметила, что грибы имеют осмотрофный тип питания, то есть впитывают вещества из окружающей среды всей своей поверхностью, поглощая в том числе соли тяжелых металлов.

«Некоторые грибы могут повышать концентрацию вредных соединений (например, шампиньоны, опята осенние и др.). Собирать грибы желательно на расстоянии 500 м от автомобильных дорог и в 2–3 км от сельскохозяйственных полей и различных промышленных, производственных объектов», — посоветовала Подкорытова.

По ее словам, отравление может произойти при употреблении в пищу как ядовитых грибов (мухомор, ложный опенок, бледная поганка, ложный шампиньон и т. д.), так и съедобных, но испортившихся грибов (заплесневелые, покрытые слизью, долго хранившиеся).

«Тяжесть отравления и сроки проявления первых симптомов зависят от количества вредных веществ, попавших в организм. При сильной слабости, приступах частой рвоты и диареи следует обратиться за медицинской помощью. Для уточнения диагноза желательно сохранить грибы», — отметила врач.

Полностью исключить грибы из рациона она рекомендовала детям до семи лет. Кроме того, грибы нежелательно употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (в особенности с язвой и гастритом), почек, печени.

«Если нет противопоказаний, то взрослому здоровому человеку в норме можно употреблять по 50–100 г грибов в день. В этом случае грибы пойдут на пользу, так как они не содержат жиров, обладают низкой калорийностью и являются источником полезного белка», — подытожила Подкорытова.

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