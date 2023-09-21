Врач рассказала, какие неядовитые грибы нельзя собирать

Главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова 21 сентября рассказала «Известиям», какие грибы нельзя собирать, даже если они съедобные, и назвала первые симптомы отравления, которые требуют обращения за медицинской помощью.

Она отметила, что грибы имеют осмотрофный тип питания, то есть впитывают вещества из окружающей среды всей своей поверхностью, поглощая в том числе соли тяжелых металлов.

«Некоторые грибы могут повышать концентрацию вредных соединений (например, шампиньоны, опята осенние и др.). Собирать грибы желательно на расстоянии 500 м от автомобильных дорог и в 2–3 км от сельскохозяйственных полей и различных промышленных, производственных объектов», — посоветовала Подкорытова.

По ее словам, отравление может произойти при употреблении в пищу как ядовитых грибов (мухомор, ложный опенок, бледная поганка, ложный шампиньон и т. д.), так и съедобных, но испортившихся грибов (заплесневелые, покрытые слизью, долго хранившиеся).

«Тяжесть отравления и сроки проявления первых симптомов зависят от количества вредных веществ, попавших в организм. При сильной слабости, приступах частой рвоты и диареи следует обратиться за медицинской помощью. Для уточнения диагноза желательно сохранить грибы», — отметила врач.

Полностью исключить грибы из рациона она рекомендовала детям до семи лет. Кроме того, грибы нежелательно употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (в особенности с язвой и гастритом), почек, печени.

«Если нет противопоказаний, то взрослому здоровому человеку в норме можно употреблять по 50–100 г грибов в день. В этом случае грибы пойдут на пользу, так как они не содержат жиров, обладают низкой калорийностью и являются источником полезного белка», — подытожила Подкорытова.

В мае-сентябре 2023 года в российских лесах заблудились более 6 тыс. человек, сообщили «Известиям» в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». С 1 мая этого года в отряд поступило 6049 заявок на поиск пропавших в природной среде.