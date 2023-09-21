Более 6 тыс. человек потерялись в лесах за грибной сезон

В мае-сентябре 2023 года в российских лесах заблудились более 6 тыс. человек, сообщили «Известиям» в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». С 1 мая этого года в отряд поступило 6049 заявок на поиск пропавших в природной среде, рассказали в пресс-службе отряда.

За аналогичный период прошлого года таких заявок было 4465, отметили там. Сейчас у поисковиков самый напряженный сезон, поскольку в лесах продолжается сбор грибов, добавили в «ЛизаАлерт».



«Берегите себя и своих близких — не относитесь к походу в лес как к легкой прогулке в парке», — призвали там.



Росту статистики способствовало то, что нынешний год оказался особенно богат на грибы, благодаря теплому и влажному лету. Особенно грибными регионами в Рослесинфорге назвали Томскую область, Башкирию, Карелию, Ленинградскую область и Приморский край.



«Для грибников этот год действительно выдающийся. Сезон заготовки сейчас в самом разгаре и продлится он до первых заморозков», — отметили в пресс-службе Рослесинфорга.



К походу в лес нужно тщательно готовиться, напомнили в «ЛизаАлерт». Например, выбрать яркую теплую одежду. С собой взять полностью заряженный телефон, компас, спички или зажигалку, запас воды и еды, медикаменты.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поисковая корзина: 6 тыс. человек потерялись в лесах с начала сезона