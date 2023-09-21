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СМИ узнали об основании в ЕС санкций против РФ статьями ботов из «Википедии»

Politico: ЕС вводит санкции против россиян на основании статей ботов из «Википедии»
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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
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Чиновники Евросоюза для обоснования введения санкций против россиян пользуются сомнительными источниками информации, включая статьи из «Википедии» и развлекательных журналов, «написанные ботами». Об этом 21 сентября сообщает издание Politico, ссылаясь на некие рабочие документы Евросовета.

«Классификатор ЕС состоит из описания правовой основы санкций, краткого изложения обоснования и небольшой биографии человека, за которыми следуют доказательства, которые якобы подтверждают обвинение», — отмечают журналисты.

Газета указывает, что доказательствами «виновности» того или иного подсанкционного россиянина служат открытые источники — статьи из новостных агентств и переведенные материалы из украинских и российских интернет-ресурсов. Среди таких публикаций есть статьи из «Википедии» и популярных журналов, при этом некоторые из них искусственно сгенерированы или являются обычной рекламой. Кроме того, в документах по потенциальным подсанкционным лицам присутствуют ошибки.

Один из дипломатов ЕС сообщил СМИ, что решения о принятии санкций принимаются в ускоренном темпе — иногда «веские доказательства» собирают за 12 часов. Еще один опрошенный журналистами адвокат заявил, что качество доказательств о вине того или иного россиянина снизилось на фоне стремления Евросоюза подвергнуть санкциям граждан РФ после начала специальной военной операции по защите Донбасса, в связи с чем блок стал уязвим для возможных судебных исков от лиц, которые подверглись рестрикциям.

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Ранее, 6 сентября, суд ЕС впервые снял ограничения с российского бизнесмена, экс-главы Ozon Александра Шульгина. Под рестрикции он попал 8 апреля 2022 года из-за того, что на тот момент он был «ведущим (влиятельным) бизнесменом» и генеральным директором компании. Это стало первым подобным прецедентом. Суд удовлетворил иск предпринимателя, оспаривавшего свое внесение в санкционный список. Дальнейшее пребывание его под ограничениями сочли необоснованным.

18 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Европейский союз ведет работу над 12-м пакетом санкций в отношении России. По словам источников, новый пакет санкций может включать запрет на продажу алмазов и позволит передавать прибыль, полученную от замороженных активов Банка России, в качестве помощи Украине.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Европейского союза «потеряли» Россию. Сегодня Москва рассматривает ЕС как недружественное объединение. Однако в том случае, если европейские государства решат отказаться от антироссийского курса и сделают выбор в пользу взаимоуважительного диалога, то Россия их предложения рассмотрит и будет принимать решения, исходя из национальных интересов, указал дипломат.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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