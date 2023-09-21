В больнице индонезийского города Тангеранг-Селатан произошел взрыв
В больнице города Тангеранг-Селатан в Индонезии произошел взрыв. Об этом 21 сентября сообщил портал Detiknews.
Инцидент произошел около 5:00 (1:00 мск) в радиологическом кабинете. Причиной взрыва стала перегретая система электроснабжения аппарата МРТ. После начался пожар, который быстро потушила охрана больницы.
Жертв и пострадавших в результате взрыва нет.
Полиция начала проверку по факту произошедшего, рассматривается в том числе версия о саботаже.
Накануне в венгерском городе Эстергом произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, включая сотрудника полиции, еще шестеро пострадали. Взрыв в частном доме устроил находившийся в ментально нестабильном состоянии мужчина.