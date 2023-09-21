Два человека погибли в результате взрыва в Венгрии
В венгерском городе Эстергом 20 сентября произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, включая сотрудника полиции, еще шестеро пострадали. Об этом сообщает агентство Reuters.
Находившийся в ментально нестабильном состоянии мужчина грозился устроить взрыв в частном доме, из-за чего родственники жителя Эстергом вызвали сотрудников полиции. Когда правоохранители прибыли на вызов, мужчина взорвал газовый баллон, предварительно вылив на землю большое количество бензина, отмечает телеканал M1.
В результате взрыва ожоги и ранения получили шесть человек, которые находились рядом. Погиб один полицейский, а также мужчина, устроивший взрыв.
Президент Венгрии Каталин Новак, которая сейчас находится на 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразили соболезнования семье погибшего полицейского и пострадавшим.
Ранее, 14 августа, в румынском черноморском городе Костинешть в районе пристани произошел сильный взрыв. Причиной происшествия стала сдетонировавшая морская мина. По данным инспекции по чрезвычайным ситуациям (ISU) области Добруджа, пострадавших нет.