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Сильный взрыв произошел на румынском черноморском курорте Костинешть

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Фото: скриншот видео
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В румынском черноморском городе Костинешть в районе пристани произошел сильный взрыв. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает портал Europa Liberă România.

«Взрыв произошел в районе причала перед гостиницей Forum. Согласно первой информации, взорвалась морская мина», — говорится в сообщении.

По данным инспекции по чрезвычайным ситуациям (ISU) области Добруджа, пострадавших нет. На месте работают пожарные и полицейские.

Сообщается также, что еще одна мина дрейфует в том же районе. Группа специализированных водолазов проверяет район, где было сообщено о наличии мины.

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В конце июля пляжи на турецком черноморском курорте Шиле закрыли после обнаружения 28 мин на дне моря недалеко от берега. 2 августа все обнаруженные артиллерийские снаряды были уничтожены саперами контролируемым взрывом.

Ранее в том же месяце в Минобороны РФ сообщили о бесконтрольно дрейфующей украинской морской мине в Черном море. Из-за этого было объявлено предупреждение о наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части моря. Взрывное устройство было ликвидировано пулеметным огнем с вертолета ВС РФ.

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