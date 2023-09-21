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Иностранцы попытались незаконно вывезти из Приамурья золото на 18 млн рублей

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Фото: Пресс-служба ФСБ по Амурской области
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Несколько иностранцев попытались вывезти из Приамурья золото стоимостью более 18 млн рублей. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Амурской области.

Пограничники задержали иностранных граждан. При задержании было изъято более 3 кг самородного золота, замаскированного под декоративные подвески.

Проводится доследственная проверка.

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Ранее, 20 сентября, инспекторы таможни задержали авиапассажира в московском аэропорту Домодедово, который пытался незаконно ввезти из Баку часы Rolex стоимостью 3,5 млн рублей. Мужчину задержали в «зеленом коридоре».

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