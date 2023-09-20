Турист из Баку пытался незаконно ввезти в РФ часы за 3,5 млн рублей

Инспекторы таможни задержали авиапассажира в московском аэропорту Домодедово, который пытался незаконно ввезти из Баку часы Rolex стоимостью 3,5 млн рублей. Об этом в среду, 20 сентября, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в своем в Telegram-канале.

Мужчину задержали в «зеленом коридоре». Ювелирное украшение 63-летний россиянин носил на руке. Люксовые часы не были задекларированы.

По словам авиапассажира, часы он получил в подарок и не знал о том, что изделие облагается пошлиной. За контрабанду подобных товаров ему грозит уголовная ответственность, уточняет «Газета.Ru».

Как установила экспертиза, металлические детали часов изготовлены из золота 750 пробы. В ФТС напомнили, что авиарейсами можно ввозить без декларирования товары стоимостью до €10 тыс. и весом не более 50 кг.

Ранее, 28 августа, сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево таможенники задержали 53-летнего гражданина России, который пытался ввезти в страну незадекларированные швейцарские часы стоимостью 4,5 млн рублей. По словам мужчины, он купил часы в Лондоне за £42 тыс. для личного пользования и не был осведомлен об обязательных пошлинах.

В начале августа в московском аэропорту Внуково таможенники задержали пассажира с двухкилограммовой золотой цепью на шее. Там отметили, что на гражданина Армении, который следовал в Турцию, обратили внимание сотрудники таможни, когда он проходил «зеленый коридор». При устном опросе пассажир предъявил инспекторам цепь из металла желтого цвета.