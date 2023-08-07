Во Внуково задержали пассажира с двухкилограммовой золотой цепью на шее

В московском аэропорту Внуково таможенники задержали пассажира с двухкилограммовой золотой цепью на шее. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) в понедельник, 7 августа.

Там отметили, что на гражданина Армении, который следовал в Турцию, обратили внимание сотрудники таможни, когда он проходил «зеленый коридор». Мужчина сильно нервничал, а также был одет в слишком теплую для лета одежду.

«При устном опросе пассажир предъявил инспекторам цепь из металла желтого цвета, состоящую из соединенных между собой крупных шайб», — говорится в сообщении ФТС в Telegram-канале.

Пассажир пояснил, что этот предмет он купил за 50 тыс. рублей. Однако экспертиза, проведенная таможенниками, показала, что цепь на 99,9% состоит из золота 999 пробы. Ее стоимость оценивается в 9 млн рублей. Цепь изъяли.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит до семь лет лишения свободы.

В конце июля во Внуково был задержан гражданин Узбекистана при попытке провезти бриллианты в трусах. При сканировании багажа 39-летнего мужчины, прилетевшего из ОАЭ, были обнаружены 13 коробок с техникой Apple, Samsung и Sony, а также 40 сертификатов на драгоценные камни. Когда гостю предложили выдать скрытые от контроля товары добровольно, он ответил, что таких не имеет.

Однако в результате личного досмотра гражданина таможенник обнаружил в его нижнем белье тайник с 62 крупными камнями прозрачного и голубого цвета. Стоимость камней оценивается более чем в 5 млн рублей.