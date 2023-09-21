Гастроэнтеролог объяснил связь между желтухой и раком поджелудочной железы

Желтуха, которая манифестируется пятнами на лице, может свидетельствовать о наличии онкологического заболевания, а именно рака поджелудочной железы. Об этом сообщает гастроэнтеролог Асиш Басси.

По словам медика, желтуха ― это не единственный симптом, который может свидетельствовать об онкологическом заболевании. Так, например, рак поджелудочной железы может дать о себе знать через боли в спине и животе, потерю аппетита, проблемы с пищеварением и возникновение диабета.

Басси отметил в интервью британскому таблоиду Express, что рак поджелудочной железы принадлежит к так называемым «тихим» заболеваниям, которые протекают бессимптомно на ранних стадиях. В связи с этим медик порекомендовал обращаться за помощью специалистов при появлении любых подозрительных изменений в организме, в частности при безболезненной желтухе.

Ранее, 19 сентября, исследователи из Университета Северной Каролины (США) выяснили, что забота о зубах может защитить от онкологии, так как шансы избежать некоторых форм рака выше, когда во рту больше собственных здоровых зубов.

Исследователи изучили данные о состоянии здоровья 2,5 тыс. больных формами рака и обнаружили, что люди, которые регулярно посещали стоматолога и имели больше собственных зубов (в отличие от удаленных или протезированных) до постановки диагноза рака, имели больше шансов выжить.