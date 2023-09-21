Ученые из США связали здоровье зубов с защитой от онкологии

Забота о зубах может защитить от онкологии, так как шансы избежать некоторых форм рака выше, когда во рту больше собственных здоровых зубов, утверждают исследователи из Университета Северной Каролины (США). Об этом 19 сентября сообщил портал BBC Science Focus.

Исследователи изучили данные о состоянии здоровья 2,5 тыс. больных формами рака головы и шеи со всего мира. Они обнаружили, что люди, которые регулярно посещали стоматолога и имели больше собственных зубов (в отличие от отсутствия зубов или вставных) до постановки диагноза рака, имели больше шансов выжить.

«Поддержание здорового зубного ряда в значительной степени зависит от чистки зубов дважды в сутки, использования зубной нити или межзубных щеток и регулярного посещения стоматолога (по крайней мере, каждые шесть месяцев)», — сказал автор исследования, кандидат наук в Университете Северной Каролины Джейсон Тасулас.

Исследование, опубликованное в журнале Национального института рака, говорит о том, что за пять лет пациенты, которые часто посещали стоматолога, имели 74-процентную выживаемость. Тогда как те, кто совсем не посещал зубного врача имели 54-процентную выживаемость при онкологии головы и шеи.

Также ученые выяснили, что у пациентов без естественных зубов вероятность выжить в течение пяти лет была на 15% ниже, чем у людей с более чем 20 собственными зубами. Они отметили, что частое посещение стоматолога увеличивает шансы на раннее выявление заболевания, когда оно на менее смертоносной стадии и поддается лечению.

Плоскоклеточный рак головы и шеи является шестым по распространенности видом рака в мире. Частыми причинами его появления связывают с употреблением табака и алкоголя.

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