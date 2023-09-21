Реклама
Прямой эфир
Мир
Страны БРИКС поддержали председательство России в объединении в 2024 году
Мир
Известный фотограф Эрвин Олаф умер после пересадки легких
Общество
В Госдуме предложили массово устанавливать датчики утечки газа
Мир
В РФ заявили об отсутствии диалога с ЕС по переподключению РСХБ к SWIFT
Мир
Канцлер Шольц выступил с речью на Генассамблее ООН в полупустом зале
Общество
В Россельхознадзоре объяснили попадание продукции с АЧС в магазины
Общество
Глава СК России запросил доклад о расследовании дела о взрыве газа в Балашихе
Общество
Тела женщины и ребенка обнаружили под завалами дома в Балашихе
Мир
Два человека погибли в результате крушения самолета в Германии
Мир
Польша заявила о прекращении поставок вооружения Украине
Мир
Суд штата Делавэр предписал Хантеру Байдену лично явиться на заседание
Экономика
В РФ будут приостанавливать работу нелегальных онлайн-продавцов
Мир
Белый дом заявил об отсутствии окончательного решения о поставке ракет ATACMS Киеву
Мир
Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС

Ученые из США связали здоровье зубов с защитой от онкологии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Забота о зубах может защитить от онкологии, так как шансы избежать некоторых форм рака выше, когда во рту больше собственных здоровых зубов, утверждают исследователи из Университета Северной Каролины (США). Об этом 19 сентября сообщил портал BBC Science Focus.

Исследователи изучили данные о состоянии здоровья 2,5 тыс. больных формами рака головы и шеи со всего мира. Они обнаружили, что люди, которые регулярно посещали стоматолога и имели больше собственных зубов (в отличие от отсутствия зубов или вставных) до постановки диагноза рака, имели больше шансов выжить.

«Поддержание здорового зубного ряда в значительной степени зависит от чистки зубов дважды в сутки, использования зубной нити или межзубных щеток и регулярного посещения стоматолога (по крайней мере, каждые шесть месяцев)», — сказал автор исследования, кандидат наук в Университете Северной Каролины Джейсон Тасулас.

Исследование, опубликованное в журнале Национального института рака, говорит о том, что за пять лет пациенты, которые часто посещали стоматолога, имели 74-процентную выживаемость. Тогда как те, кто совсем не посещал зубного врача имели 54-процентную выживаемость при онкологии головы и шеи.

Также ученые выяснили, что у пациентов без естественных зубов вероятность выжить в течение пяти лет была на 15% ниже, чем у людей с более чем 20 собственными зубами. Они отметили, что частое посещение стоматолога увеличивает шансы на раннее выявление заболевания, когда оно на менее смертоносной стадии и поддается лечению.

Плоскоклеточный рак головы и шеи является шестым по распространенности видом рака в мире. Частыми причинами его появления связывают с употреблением табака и алкоголя.

Раковый корпус: как неисправность СВЧ может вызвать онкологию
Эксперты назвали случаи, когда микроволновкой лучше не пользоваться

20 сентября стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Ксения Климова назвала топ-5 повседневных привычек, которые негативно сказываются на здоровье ротовой полости. Лидером стало курение, которое портит и зубы, и десны, и запах изо рта.

8 сентября врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук рассказала «Известиям», как сохранить здоровье зубов. По ее словам, нужно обеспечить их необходимыми витаминами и минералами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023