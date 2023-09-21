Эксперт рассказал о попытках ВФУ уйти в оборону на запорожском направлении

Количество атак украинских боевиков на запорожском направлении снижается. Это связано это с тем, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) пытаются уйти в оборону, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Резервы у них заканчиваются. При этом ВФУ нужно выводить части для усиления купянского направления, где сейчас у нас есть успехи. Для ВФУ этот участок очень важен, они это почувствовали. Купянск — большой транспортный узел на харьковском направлении, его надо прикрывать. Поэтому они отводят части с юга и бросают их в бой. Но позволим ли мы уйти им в такую оборону, вопрос», — сказал он.



Эксперт также подчеркнул, что ресурсов у украинских боевиков не много.



«Мы сейчас бьем в глубину их обороны: по складам, центрам управления и логистики, уничтожаем остатки авиации. Это всё подрывает их возможности наступать. Очевидно, что зимой им придется думать не о наступлении, а совсем о другом», — считает Василий Дандыкин.



За минувшие сутки потери противника на запорожском направлении в зоне проведения спецоперации составили до 540 бойцов ВФУ и 52 единицы техники, включая зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger, самоходную гаубицу M109 Paladin, а также артиллерийскую систему M777.



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Исчезающие перспективы: атаки ВФУ на запорожском направлении становятся слабее