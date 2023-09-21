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В РФ заявили об отсутствии диалога с ЕС по переподключению РСХБ к SWIFT

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Россия не ведет диалог с Евросоюзом по односторонним санкциям, в том числе касающийся переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT для восстановления зерновой сделки. Об этом рассказали «Известиям» в постпредстве РФ при ЕС.

«Никакого диалога с Евросоюзом по поводу односторонних нелегитимных санкций в отношении нашей страны мы не ведем. Это в равной степени касается условий возобновления участия России в черноморской инициативе», — подчеркнули в пресс-службе российской дипмиссии.

Как напомнили в постпредстве, представители ЕС множество раз демонстрировали, что не собираются способствовать выполнению задач, прописанных в Меморандуме РФ-ООН. Документ касается продвижения российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.

«В контексте развязанной против нас экономической войны рассчитывать на то, что Евросоюз проявит заботу о продовольственной безопасности нуждающихся стран, не приходится», — добавили в диппредставительстве РФ в Брюсселе.

Москва 17 июля не стала вновь продлевать свое участие в зерновой сделке, поскольку с момента подписания Стамбульских соглашений в июле 2022 года так и не были решены пять системных проблем, обозначенных российской стороной. Помимо переподключения РСХБ к SWIFT, речь идет о восстановлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, который был подорван в начале лета, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей, снятии запрета на доступ в порты, а также отмене ограничений на страхование и перестрахование.

При этом в РФ не раз подчеркивали, что готовы вернуться к переговорам по возобновлению зерновой сделки, если эти задачи будут выполнены.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Злак свыше: Россия и ЕС не ведут диалог по переподключению РСХБ к SWIFT

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