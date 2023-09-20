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Лавров назвал поддержку Западом Украины нарушением принципа самоопределения регионов РФ

Лавров: поддержка Западом Украины — это нарушение принципа самоопределения регионов РФ
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Поддержка западных стран украинского режима после референдумов в Крыму и Донбассе — это нарушение принципа самоопределения территорий. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в среду, 20 сентября.

«Безоговорочная поддержка западными столицами действий преступного киевского режима — не что иное, как нарушение принципа самоопределения», — сказал он на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

Лавров подчеркнул, что это произошло сразу после вмешательства во внутренние дела этих регионов.

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Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе Лаврова на полях сессии порядка 20 двусторонних встреч.

Предыдущая сессия состоялась в сентябре 2022 года. На пресс-конференции по ее итогам Лавров отметил, что западные страны «недоговороспособны» из-за своего эгоизма и отсутствия мотивации наладить диалог.

Еще 17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет навстречу территориальным условиям России ради завершения конфликта. Однако он воздержался от комментариев, которые касались вопроса, распространяется ли данная позиция на Крым.

Республика вошла в состав РФ в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. В 2022 году был подписан федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав российского государства. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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