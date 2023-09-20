Несмотря на ситуацию в Нагорном Карабахе, концерт Snoop Dogg состоится в Ереване
Американский рэпер Snoop Dogg даст концерт в субботу, 23 сентября, в Армении, несмотря на сдачу Нагорного Карабаха и протесты в Ереване.
Само мероприятие, на которое выделили $6 млн из бюджета страны, пройдет под эгидой правительства Армении.
Организаторы выступления постарались успокоить фанатов певца, которые начали переживать из-за потенциальной отмены концерта. Кроме того, билеты стоимостью от 20 до 55 тыс. драм (5,5–15 тыс. рублей), продолжают активно продавать, пишет Mash.
Ранее, 19 сентября, минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе.
20 сентября было достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.
Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.
В 2022 году премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.