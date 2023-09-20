Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске

Блогер Даня Милохин заявил, что ему страшно из-за новостей о том, что он объявлен розыск по заявлению военкомата. Об этом он сообщил во вторник, 19 сентября.

«Теперь страшно», — написал блогер в своем Instagram (принадлежит Meta, запрещенной в РФ).

19 сентября сообщалось, что Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. Позднее в тот день стало известно, что он не числится в соответствующей базе, согласно данным МВД России.

Ранее, 8 сентября, блогер вернулся в Россию. 11 сентября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале обратилась к Минобороны РФ с просьбой «призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России», так как оснований для отсрочки у него нет, напоминает «Газета.Ru».

На следующий день она сообщила, что Милохин улетел в Дубай из московского аэропорта Внуково. Она отметила, что «это результат консолидации и единения гражданского общества».

Еще в конце марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, что уехавшие из РФ артисты вернутся на родину из-за отсутствия аудитории за границей. Он отметил, что в эпоху интернета артистам необходимо живое общение с людьми.