Политолог оценил влияние США в Генассамблее ООН

США всё еще сохраняют достаточно большое влияние в Генеральной Ассамблее ООН, однако оно меньше, чем было до последних лет. Об этом в разговоре с «Известиями» 20 сентября заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее в этот день издание Newsweek сообщило, что США постоянно проигрывают России и Китаю в попытках заставить страны мира разделить мнение Вашингтона. Об этом свидетельствует анализ итогов голосований на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН за последние 30 лет.

Как отметил Дудаков, Генассамблея нередко принимала решения, которые шли наперекор мнению Запада и Вашингтона, так как в ней состоит большое количество стран, которые имеют негативное отношение к Западу и его политике.

«Но я бы всё-таки не стал так категоричного говорить о том, что влияние Соединенных Штатов на уровне Генассамблеи ООН как-то сильно ослабло. Как мы помним, за последние полтора года американцы неоднократно проводили голосования с осуждением России и большое количество стран — больше 140 — стабильно их поддерживали. Здесь США с ними довольно плотно поработали», — подчеркнул политолог.

При этом он обратил внимание, что сами по себе голосования в рамках Генассамблеи ООН мало что значат и зачастую носят символический характер.

«Это всё-таки не самое основополагающее. Вот за что сейчас действительно «бьются копья» — это вопрос реформирования Совбеза ООН и возможности включения в него постоянных новых членов в лице Индии, Бразилии, Африканского союза, а также Германии и Японии. Здесь, конечно, диаметрально противоположные позиции у России и Китая с одной стороны, и у стран Запада — с другой. Это действительно серьезная история», — заявил Дудаков.

Накануне президент США Джо Байден заявил о необходимости реформы СБ ООН для появления там новых мнений. Он напомнил, что Вашингтон уже заявлял о поддержке расширения Совета Безопасности, в частности увеличения числа постоянных и непостоянных членов.

Днем ранее, 18 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Совет Безопасности ООН действительно нуждается в трансформации, чтобы была максимально повышена эффективность этого важного международного органа.

18 августа президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации России на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Ее возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров. В составе делегации также его заместитель Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

20 сентября Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе министра Лаврова на полях сессии Генассамблеи порядка 20 двусторонних встреч.

Предыдущая сессия Генассамблеи ООН состоялась в сентябре прошлого года. На пресс-конференции по ее итогам Лавров отмечал, что западные страны «недоговороспособны» из-за своего эгоизма и отсутствия мотивации наладить диалог. Вместо этого, по словам главы МИД РФ, они продолжают «демонизировать Россию».