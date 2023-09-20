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В парламенте Грузии произошло несколько потасовок между депутатами

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Фото: 1tv.ge
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В грузинском парламенте произошел конфликт между депутатом оппозиции Георгием Вашадзе и депутатом от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклием Заркуа. Конфликт перешел в драку, кадры которой показал Первый канал Грузии 20 сентября.

Потасовка произошла из-за удаления Вашадзе из зала, где оппозиционная партия «Стратегия Агмашенебели» пыталась сорвать выступление министра культуры и спорта Теи Цулукиани.

Глава оппозиционеров решил вернуться в зал, но его не пустила охрана, тогда часть оппозиции попыталась помешать интервью главы правящей партии.

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Варшадзе и Заркуа начали словесную перепалку, которая перетекла в драку. Стали наносить удары друг другу по лицу. Их разняли, но между другими парламентариями также вспыхнул конфликт.

Ранее, 6 марта, грузинские депутаты подрались из-за разногласий в принятии законопроекта об иноагентах.

Позже, 20 мая, депутаты грузинского парламента устроили потасовку из-за возобновления авиасообщения с Россией. Тогда лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, выступая с трибуны, негативно отозвался о восстановлении авиасообщения, остро раскритиковав решение властей, чем и спровоцировал конфликт.

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