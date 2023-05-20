В Грузии депутаты подрались из-за авиасообщения с Россией

В грузинском парламенте из-за обсуждения возобновления прямого авиасообщения с Россией подрались депутаты. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает Первый канал Грузии.

Конфликт произошел, когда лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, выступая с трибуны, негативно отозвался о восстановлении авиасообщения, остро раскритиковав решение властей.

Когда он вернулся на свое место, представитель «Силы народа» Ираклий (Дачи) Берая оскорбил его, после чего и началась потасовка.

Разнимать их пришлось другим участникам заседания.

19 мая самолет авиакомпании «Азимут» совершил первый прямой рейс из столицы РФ в Тбилиси. Перед приземлением воздушного судна закрыли зал ожидания аэропорта. На борту находились 86 пассажиров.

В это время сторонники грузинской оппозиционной партии «Дроа» («Время») попытались прорвать полицейский кордон. Полицейским удалось остановить участников акции протеста, однако они продолжали находиться на прилегающей территории с флагами и плакатами в поддержку Украины и Евросоюза.

Грузинский министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили 15 мая заявил, что страна будет получать от $300 млн до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией. Он добавил, что три авиакомпании из России запросили выполнение рейсов в международные аэропорты страны. Речь идет об аэропортах Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию отменил 10 мая президент РФ Владимир Путин.

Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны. 21 июня сообщалось, что российский лидер подписал соответствующий указ. Решение о приостановке прямых рейсов было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси, беспорядков, из-за которых появилась угроза безопасности для находящихся там россиян.