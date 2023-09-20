Названы города, где квартиры на вторичном рынке окупятся быстрее всего

Аналитики компании «Жилфонд» подсчитали, за сколько лет окупится покупка квартиры на вторичном рынке за счет сдачи в аренду в разных городах и регионах. Лидерами рейтинга стали Хабаровск, Тюмень и Челябинск. А Санкт-Петербург, Воронежская область и Москва, напротив, оказались практически в самом его конце, сообщили «Известиям» аналитики 20 сентября.

Отмечается, что средний размер инвестиций в квартиру взят в диапазоне от 1,8 млн рублей до 19 млн рублей, в зависимости от региона и типа квартиры. А срок окупаемости, если сдавать такую квартиру в аренду, — от 10,5 до 33 лет.

«Инвестиционная привлекательность жилой недвижимости на вторичном рынке состоит из двух основных параметров — прирост стоимости во времени и доходность от аренды. В рейтинге инвестиционной привлекательности вторичного рынка недвижимости учитывались средняя стоимость квартиры, расходы на коммунальные услуги и средняя арендная ставка, аналитики подсчитали усредненный вариант, при котором квартира сдается в аренду постоянно, без простоев, а расходы на коммунальные услуги берет на себя собственник», — объяснили аналитики.

При этом директор компании «Жилфонд» отметил, что чем меньше квадратных метров в квартире, тем выше их цена, соответственно, тем выше оборачиваемость этого объекта. И, так как инвестиция подразумевает ходовой товар с высокой ликвидностью, в данном случае речь идет в основном про однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

Таким образом, для расчетов аналитики выбрали средние цены на студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью от 25 до 50 кв. м — такие квартиры составляют порядка 80% всех объектов в предложении в РФ и наиболее активно сдаются в аренду.

Лидером рейтинга оказался Хабаровский край: средняя стоимость квартиры до 50 кв. м здесь оценивается в 3,1 млн рублей; средняя арендная ставка в месяц составляет 30,7 тыс. рублей, расходы на к/у в месяц — порядка 6 тыс. рублей. Окупаемость квартиры — 10,5 года).

Далее следует Тюменская область: средняя стоимость квартиры до 50 кв. м — 3,8 млн рублей, аренда в месяц — 31 тыс. рублей, расходы на к/у — 4,8 тыс. рублей. Период окупаемости квартиры — 12 лет). Затем — Челябинская область: средняя стоимость квартиры до 50 кв. м — 2,5 млн рублей, средняя аренда — 20,3 тыс. рублей, расходы на к/у в месяц — 4 тыс. рублей. Срок окупаемости — 12,5 года.

На четвертом и пятом местах расположились Свердловская область (средняя стоимость квартиры до 50 кв. м —3,4 млн рублей, средняя арендная ставка в месяц — 27 тыс. рублей, расходы на к/у в месяц — 4,6 тыс. рублей, срок окупаемости — 12,5 года). Республика Башкортостан: средняя стоимость квартиры до 50 кв. м — 3,1 млн рублей, средняя аренда — 24 тыс. рублей, расходы на к/у в месяц — 3,7 тыс. рублей. Срок окупаемости — 13 лет.

Среди рассматриваемых регионов самые длительные сроки окупаемости квартир — от 22 до 33 лет — оказались в Санкт-Петербурге: средняя стоимость квартиры до 50 кв. м — 7,4 млн рублей, средняя арендная ставка в месяц — 35 тыс. рублей, расходы на к/у в месяц — 6,1 тыс. рублей. Срок окупаемости — 22 года.

Далее следуют Воронежская область (средняя стоимость квартиры до 50 кв. м — 3 млн рублей, средняя аренда — 15 тыс. рублей, расходы на к/у в месяц — 3,8 тыс. рублей. Срок окупаемости — 22 года) и Москва (средняя стоимость квартиры до 50 кв. м — 14,8 млн рублей, средняя аренда — 63 тыс. рублей, расходы на к/у в месяц — 9,9 тыс. рублей. Срок окупаемости — 24 года).

Замыкают рейтинг Краснодарский край (средняя стоимость квартиры до 50 кв. м — 5,5 млн руб., средняя аренда — 21,4 тыс. рублей, расходы на к/у в месяц — 4,5 тыс. рублей. Срок окупаемости — 27 лет) и Республика Адыгея (средняя стоимость квартиры до 50 кв. м — 3,4 млн руб., средняя арендная ставка в месяц — 12,2 тыс. рублей, расходы на к/у в месяц — 3,8 тыс. рублей. Срок окупаемости — 33 года).

14 сентября в агентстве недвижимости Dolgov PRO привели «Известиям» прогноз, согласно которому цены на квартиры в новостройках Московского региона к концу 2023 года могут увеличиться до 8%. По мнению экспертов, на это могут повлиять удорожание строительных материалов, повышение Центробанком ключевой ставки.