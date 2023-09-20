Роспотребнадзор сообщил о минимальном риске завоза чумы в Россию

Роспотребнадзор следит за ситуацией, связанной с неподтвержденным случаем заболевания чумой в Монголии. Риск завоза инфекции в Россию минимален, сообщили 20 сентября журналистам в пресс-службе ведомства.

«Специалистами Роспотребнадзора осуществляется постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами, в связи с регистрацией неподтвержденного случая бубонной чумы у жителя Завхана, употреблявшего в пищу мясо зараженного сурка. Расстояние от провинции до границы РФ составляет 200 км. Риск завоза инфекции на территорию России минимален», — уточняется в сообщении.

Монгольские специалисты смогли организовать полный комплекс меры по обеспечению безопасности. Пациент изолирован, проходит лабораторные анализы. Окончательный диагноз будет поставлен 21 сентября, добавили в пресс-службе. Сейчас выявили 29 контактных лиц, они находятся под медицинским наблюдением.

До этого, 23 июня, на территории Монголии специалисты зафиксировали 137 природных очагов чумы. В зоне повышенного риска оказались западные регионы на границе с Китаем и Россией, где каждый год регистрируют случаи заболевания людей чумой.

Чума является для Монголии эндемичным заболеванием, ее переносчиком являются грызуны и живущие на них блохи. Передается оно от больного животного человеку, в том числе при употреблении в пищу мяса.