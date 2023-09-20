Женщина и ребенок остаются под завалами дома в Балашихе, где утром 20 сентября произошел взрыв газа. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Из пострадавшего дома спасатели эвакуировали 170 человек. <...> Сейчас известно о двоих погибших. <...> Под завалами слышны голоса женщины и ребенка — к ним сейчас пробираются спасатели», — написал он в Telegram.

По его словам, взрывной волной также повредило несколько припаркованных машин и квартиры в соседних домах. На месте организовано три пункта временного размещения.

По данным «Известий», всего в результате взрыва пострадали шесть человек. Двое из них погибли.

Сигнал о хлопке газовоздушной смеси поступил экстренным службам в 8:30. Инцидент произошел на четвертом этаже дома № 10 по улице Октябрьской. Обрушились три этажа дома — с третьего по пятый, разрушены два балкона, повреждено не менее 10 квартир.

Спасателям удалось спасти из-под завалов пожилую женщину. Ее спустили при помощи спецтехники и передали медикам.

В региональном главке Следственного комитета РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.