В Москве возобновил работу первый магазин Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger возобновил работу в России. В ТЦ «Авиапарк» в Москве открылся первый магазин бренда. По данным источника «Известий», цены в нем выше на 30%.

При этом на полках в торговой точке реализуется коллекция 2021 года.

Ранее, 18 сентября, вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин выразил мнение, что магазины американского бренда одежды могут открыть в России до конца 2023 года. В тот же день глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов рассказал «Известиям», что российский рынок является очень привлекательным для иностранных компаний, которые оценивают убытки после своего ухода.

Tommy Hilfiger приостановил свою работу в РФ весной прошлого года. Все магазины сети были закрыты, но компания продолжала оплачивать аренду торговых залов.

Некоторые иностранные компании с февраля 2022-го приостановили деятельность в России, прекратили поставки своей продукции или сообщили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

19 сентября прошлого года вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Известиям» сообщил, что ушедшие из России зарубежные компании, как правило, заинтересованы в обеспечении условий для возвращения на российский рынок в будущем.