Эксперт объяснил возможное возвращение Tommy Hilfiger привлекательностью рынка РФ

Tommy Hilfiger в России могут перезапустить до конца 2023 года, выразил мнение ТАСС вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин 18 сентября. Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов объяснил «Известиям», почему иностранные компании заинтересованы в возвращении.

«Это очень показательная история. Очевидно, наш рынок является очень привлекательным для иностранных компаний, которые сейчас оценивают убытки после своего ухода. Они понимают, что в некоторых отраслях мы вполне можем заместить их продукцию. Это касается в том числе и одежды, на которую есть постоянный спрос, и он способен удовлетворятся и российскими игроками», — пояснил эксперт.

По его словам, поэтому история с Tommy Hilfiger не вызывает никакого удивления.

Ранее, 26 июля, директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова сообщила «Известиям», что за последние два года на российский рынок после реструктуризации вернулись примерно 36 брендов, в их число входят ритейлеры из разных сегментов: детские товары, товары для дома, а также одежда и обувь. По ее словами, большинство брендов вернулись на российский рынок уже в 2022-м, часть из них перекупались игроками из дружественных стран или российскими менеджерами.

Некоторые зарубежные компании с февраля прошлого года приостановили деятельность в РФ, прекратили поставки своей продукции или сообщили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

При этом вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Известиям» 19 сентября 2022-го рассказал, что, как правило, ушедшие из России зарубежные компании заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем.