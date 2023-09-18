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Эксперт объяснил возможное возвращение Tommy Hilfiger привлекательностью рынка РФ

Tommy Hilfiger могут перезапустить в России: эксперт Павлов назвал причины
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Tommy Hilfiger в России могут перезапустить до конца 2023 года, выразил мнение ТАСС вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин 18 сентября. Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов объяснил «Известиям», почему иностранные компании заинтересованы в возвращении.

«Это очень показательная история. Очевидно, наш рынок является очень привлекательным для иностранных компаний, которые сейчас оценивают убытки после своего ухода. Они понимают, что в некоторых отраслях мы вполне можем заместить их продукцию. Это касается в том числе и одежды, на которую есть постоянный спрос, и он способен удовлетворятся и российскими игроками», — пояснил эксперт.

По его словам, поэтому история с Tommy Hilfiger не вызывает никакого удивления.

«Приостановившие работу в России компании заинтересованы в возвращении»
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Ранее, 26 июля, директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова сообщила «Известиям», что за последние два года на российский рынок после реструктуризации вернулись примерно 36 брендов, в их число входят ритейлеры из разных сегментов: детские товары, товары для дома, а также одежда и обувь. По ее словами, большинство брендов вернулись на российский рынок уже в 2022-м, часть из них перекупались игроками из дружественных стран или российскими менеджерами.

Некоторые зарубежные компании с февраля прошлого года приостановили деятельность в РФ, прекратили поставки своей продукции или сообщили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

При этом вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Известиям» 19 сентября 2022-го рассказал, что, как правило, ушедшие из России зарубежные компании заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем.

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