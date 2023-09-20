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Россия выдала Киргизии мошенницу и фигурантку дела Finiko

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Фото: Генпрокуратура РФ
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Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос Генпрокуратуры Киргизии о выдаче Чолпон Айдаровой для привлечения к уголовной ответственности. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает официальный сайт ведомства РФ.

Айдарова обвиняется по факту преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По материалам уголовного дела, она принимала участие в деятельности сообщества, которое совершало тяжкие и особо тяжкие преступления и «действовало под видом компании «Финико» (Finiko) на основе принципа финансовой пирамиды».

Айдарова была региональным руководителем группировки, члены которой в период своей деятельности на территории Киргизии завладели денежными средствами более 100 граждан на сумму $1,2 млн США и 5,7 млн сомов.

Помимо этого, она также совместно с группой преступников похитила денежные средства в значительном размере еще у двух граждан, злоупотребляя их доверием.

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Ранее, 25 апреля, генеральная прокуратура России организовала экстрадиционную проверку главы киргизского представительства финансовой пирамиды Finiko. В отношении женщины, находящейся в международном розыске, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В конце ноября 2022 года сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова задержали в Дубае. Участники сообщества предлагали гражданам сделать вклад в биткоинах через виртуальные кошельки, обещая выплачивать большие проценты.

По данным следствия, с августа 2019 по декабрь 2020 года представители Finiko, распространяя ложные сведения о высокоэффективной торговле на рынках криптовалюты и других торговых площадках, привлекли около 70 млн рублей. Кроме того, представителями Finiko распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим получать доход в виде высоких процентов или приобретения имущества.

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