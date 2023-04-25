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Генпрокуратура проверит главу киргизского представительства пирамиды Finiko
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Генпрокуратура проверит главу киргизского представительства пирамиды Finiko

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Фото: скриншот
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Генеральная прокуратура России организовала экстрадиционную проверку главы киргизского представительства финансовой пирамиды Finiko. Об этом ведомство сообщило 25 апреля на своем сайте.

В отношении женщины, находящейся в международном розыске, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В Киргизии она обвиняется в участии в преступном сообществе и мошенничестве.

Следствие считает, что она является сотрудницей финансовой пирамиды Finiko, созданной в 2019 году в Казани. При ее участии в Киргизии были открыты 17 представительств группы. С весны 2020 года по июль 2021-го она вместе с соучастниками обманула около 100 человек, присвоив $1,2 млн и 5,7 млн сомов (5,3 млн рублей).

Компетентные органы Киргизии подтвердили намерение требовать экстрадиции обвиняемой для привлечения к уголовной ответственности.

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Ранее, в конце ноября 2022 года, сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова задержали в Дубае. Вместе с ним ее основали Марат Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович и Кирилл Доронин. Доронин с 2021 года находится в СИЗО. Участники пирамиды предлагали гражданам сделать вклад в биткоинах через виртуальные кошельки. Мошенники обещали выплачивать большие проценты, и сначала люди получали выплаты, но они быстро закончились.

В июле 2022 года официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о предъявлении обвинения одной из участниц финпирамиды Finiko. Речь шла об уроженке Ростова-на-Дону Анне Сериковой, которая была руководителем структурного подразделения преступного сообщества, действовавшего на территории Ростовской области и Краснодарского края.

В сентябре 2021-го Волк рассказала, что сумма ущерба от деятельности Finiko в ряде регионов России и иностранных государствах, в том числе Австрии, Германии и США, превышает 1 млрд рублей.

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