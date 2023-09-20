Ответ площадей: как Армения отреагировала на эскалацию в Нагорном Карабахе

В Ереване начались протесты против премьер-министра Армении Никола Пашиняна с требованием об отставке. Граждане страны обвиняют политика в предательстве и требуют признать Нагорный Карабах. МВД Армении призвало жителей не поддаваться на провокации и не нарушать общественный порядок. Ход событий — в галерее «Известий»