Ответ площадей: как Армения отреагировала на эскалацию в Нагорном Карабахе

В Ереване начались протесты против премьер-министра Армении Никола Пашиняна с требованием об отставке. Граждане страны обвиняют политика в предательстве и требуют признать Нагорный Карабах. МВД Армении призвало жителей не поддаваться на провокации и не нарушать общественный порядок. Ход событий — в галерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
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Фото: РИА Новости/Sputnik/Асатур Есаянц
Официальной причиной стало «восстановление конституционного строя»
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Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
На этом фоне в Армении начались протесты
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Фото: ТАСС/Александр Патрин
Граждане вышли на улицы с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна
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Фото: ТАСС/Александр Патрин
Его обвиняют в предательстве национальных интересов
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Фото: ТАСС/Александр Патрин
Протестующие требуют признать Нагорный Карабах
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Фото: ТАСС/Александр Патрин
В Ереване ситуация остается крайне напряженной
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Фото: ТАСС/Александр Патрин
Некоторые участники акций попытались штурмовать здание правительства
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Фото: РИА Новости/Sputnik/Арам Нерсесян
Зафиксированы стычки митингующих с правоохранительными органами
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Фото: ТАСС/Александр Патрин
Минздрав Армении сообщает как минимум о 34 пострадавших в ходе столкновений
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Фото: РИА Новости/Sputnik/Асатур Есаянц
Протестующие заблокировали российское посольство в Ереване. МИД РФ направил ноту с требованием обеспечить безопасность сотрудников дипмиссии
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