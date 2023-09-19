Посольство России в Ереване заблокировали протестующие

Диппредставительство направило в МИД Армении ноту с целью принятия мер касательно заблокированного протестующими посольства России в Ереване. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе посольства.

«Обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении. После их появления дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью. Нормальное функционирование по-прежнему остается невозможным. Находимся в контакте с компетентными органами Республики Армения», — цитирует ТАСС сообщение посольства.

В ведомстве добавили, что в МИД Армении была направлена нота с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства.

О стычках с полицией у посольства России в Ереване стало известно ранее в этот день. Протестующие требуют от России урегулировать ситуацию в Карабахе.

До этого у здания правительства Армении в Ереване также начались столкновения с полицией. Демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление и попасть внутрь здания правительства. Силовики в ответ применили светошумовые гранаты и начали проводить задержания. Несколько человек, в том числе и полицейские, были госпитализированы.

Протестные движения происходят на фоне отсутствия конкретных действий властей на начавшиеся «антитеррористические мероприятия» со стороны Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. МВД Армении призвало граждан не поддаваться на провокации и не совершать действий, нарушающих общественный порядок.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.