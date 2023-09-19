Ссудный день: чем объясняется жесткий приговор создателям «Мани Фанни»

В деле о мошенничестве топ-менеджмента крупной микрофинансовой компании «Мани Фанни онлайн» поставлена «справедливая точка» , полагают пострадавшие, потерявшие более 1 млрд рублей. 19 сентября суд приговорил директора компании Александра Шустова и ее учредителя Павла Лосева к 10 и 9 годам колонии соответственно . Их признали виновными в обмане инвесторов по более чем 100 эпизодам. Пострадавшие пытаются вернуть хотя бы часть денег, но это будет непросто — обвиняемые заранее избавились почти от всего имущества, объяснили эксперты.

Больше денег

Пресненский суд Москвы 19 сентября вынес приговор создателям микрофинансовой компании (МФК) «Мани Фанни онлайн» — гендиректору Александру Шустову и учредителю Павлу Лосеву. Шустова признали виновным в 143 эпизодах мошенничества, Лосева — в 112. Их приговорили к 10 и 9 годам колонии соответственно.

Это максимальный срок, который предусмотрен ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничестве в особо крупном размере» . Шустов пришел в суд в футболке с надписью «More Money» («Больше денег»). Перед началом заседания он улыбался, а приговор выслушал спокойно.

Фото: РЕН ТВ

В переводе с английского «Мани Фанни» означает «смешные деньги», но история компании развивалась совсем не весело. Изначально инвесторам обещали большую прибыль — 21% годовых, а минимальный объем вложений составлял 1,5 млн рублей , рассказала «Известиям» пострадавшая Алина Подогова. Женщина вложила в компанию около 3 млн. Все эти деньги исчезли.

Пенсионер-инвалид Павел Ищак вложил деньги в «Мани Фанни» в надежде накопить на дорогостоящую онкологическую операцию.

— Я показал ему (Александру Шустову. — «Известия») свой диагноз и пояснил, что хотел лечиться за границей. Он меня клятвенно заверил, что все деньги вернет. Но ничего не вернул, — рассказал «Известиям» пенсионер.

«Мани Фанни» работала на рынке с 2012 года (до 2017 года — под названием «Колибри Финанс») по принципу копилки: вложенные инвесторами деньги шли в оборот, выдавались микрокредиты. На проценты жили и компания, и инвесторы. В благонадежности МФК вкладчики были уверены: она находилась под надзором Центробанка и входила в топ-15 микрофинансовых организаций.

Фото: соцсети

Первые несколько лет люди исправно получали прибыль по вкладам. Но в начале 2019-го проценты платить перестали. В том же году регулятор исключил компанию из реестра микрофинансовых организаций из-за многочисленных нарушений и недостоверной отчетности. Ее счета оказались пустыми, на самой фирме висели миллионные долги.

В итоге компания лопнула, 200 вкладчиков остались без денег. В 2019 году уставшие от ожидания инвесторы пытались взять московский офис компании штурмом.

Александра Шустова и Павла Лосева задержали в ноябре 2019 года и поместили под домашний арест. Ущерб от деятельности компании изначально оценивали в 700 млн рублей, но в июне 2022 года Арбитражный суд Москвы признал Шустова и Лосева банкротами и постановил взыскать с них ущерб 1,1 млрд рублей.

От потерь не застрахованы

«Фани Мани онлайн» — далеко не единственный пример МФК, которая ушла в небытие вместе с деньгами своих инвесторов, напомнил «Известиям» эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Марат Сафиулин. Ранее своих вкладчиков обманывали такие монстры рынка, как «Домашние деньги», «Городская сберкасса» и «Первый Московский Финкредит».

— Проблема касается львиной части рынка микрофинансирования, который за последние шесть лет сократился почти вдвое , — отметил он.

Из 58 МФК, которым в 2017 году было разрешено работать с населением, закрылись 30. Это стало следствием жестких реформ на рынке микрозаймов. Чтобы нивелировать негативный шлейф от постоянных скандалов, его участникам предъявили жесткие требования. В частности, минимальный уставный капитал был повышен до 70 млн рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— 70 млн — слишком дорогой входной билет для аферистов, — пояснил Марат Сафиулин. — Однако устойчивыми и надежными финансовыми учреждениями микрокредитные компании так и не стали. В частности, в МФК не было и нет системы страхования и компенсации сбережений, а значит, нет гарантии возврата денег.

Многие МФК бравировали тем, что кредитуют не только граждан, но и юридические лица. Это давало возможность выводить активы с баланса компании на баланс «дружественных фирм».

По словам эксперта, рынок микрофинансов вполне может быть доходным и честным. Но неэффективные бизнес-модели и мошенничество некоторых крупных участников привели к тому, что добросовестные компании уходят с рынка.

Печальный финал «Фани Манни» еще не означает, что компания была изначально задумана как финансовая пирамида, а ее менеджмент имел умысел на обман своих вкладчиков, полагает заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

— Такой умысел мог прийти гораздо позднее, когда проекты, в которые инвестировали Шустов и Лосев, прогорели. Или, напротив, когда денег в компании стало слишком много и их было решено вывести, — полагает он.

Он указал, что даже регулятор, который призван предотвращать вывод средств, на ранних этапах его не распознал.

— И то, что изначально компания Шустова и Лосева входила в реестр Центробанка, значит, что на момент основания она выглядела вполне убедительно и отвечала регуляторным требованиям, — заявил он. — Сам ЦБ поручался за нее.

Без гарантии дохода

В последние два года Банк России сумел добиться значительного усиления контроля за МФК со стороны саморегулируемых организаций, отметил Марат Сафиулин. Однако это не означает, что вероятность мошенничества и разорения таких компаний исключена.

Инвесторам следует быть осторожными и ни в коем случае не размещать в институты микрофинансирования большую часть своих сбережений, предупредил эксперт. Практика показывает, что в случае недобросовестных действий вернуть деньги потребителям финуслуг очень сложно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Мошенники знают, где и как надо прятать деньги, не только деньги компании, но и свои собственные. В результате инвесторы теряют если не все, то большую часть инвестиций.

Диверсификация вложений — главное, о чем нужно помнить, когда инвестируешь деньги в высокорискованные проекты, согласен Константин Ордов.

— Нельзя нести последнее этим организациям, потому что вы не заметите, в какой момент они могут стать мошенническими, — указал эксперт. — Если у вас есть небольшая сумма, лучше вложите ее в депозиты или гособлигации под гарантию государства. Если у вас есть лишние деньги, можно пойти в МФК. Но быть психологически готовым, что даже самые хорошие компании имеют потенциал стать банкротами.

В отличие от пирамид МКФ инвестируют деньги вкладчиков в реальные проекты. Но доходность в них не гарантирована. Если проекты не выстреливают, деньги вкладчикам никто не вернет, указал эксперт.

Также нет четкого маркера, который позволил бы распознать мошенников. Если компания начнет фальсифицировать отчетность, как это делала «Мани Фанни», сторонний наблюдатель этого не увидит. Однако если создатели бизнеса перестали раскрывать информацию о делах компании и стали уходить от прямых и четких ответов инвесторов, такой сигнал нельзя пропускать, резюмировал эксперт.

Справедливая точка

В деле «Мани Фанни» поставлена справедливая точка, полагает юрист и одновременно один из пострадавших инвесторов компании Дмитрий Легошин.

— Осужденные вину не признали и ни копейки не вернули. Но дело станет уроком для потенциальных мошенников. Теперь им будет неповадно обманывать вкладчиков, — полагает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Юрист уверен, что осужденные действовали осознанно — на момент возбуждения уголовного дела на Шустове совсем не было имущества: ни машины, ни дома, его счета также были пусты. На Лосеве были земельный участок и дом, которые удалось арестовать . Теперь в рамках арбитражного процесса пострадавшие будут пытаться реализовать это немногочисленное имущество, чтобы вернуть хоть какие-то средства.

По словам представителя инвесторов, среди пострадавших есть люди, которые очень тяжело переживали потерю денег и не дожили до приговора.