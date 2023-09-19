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Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Госдума РФ во вторник, 19 сентября, в ходе пленарного заседания приняла закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Внесенный президентом [РФ Владимиром Путиным] закон принят Государственной думой в приоритетном порядке. Все фракции единогласно поддержали это решение», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее, 12 сентября, Путин внес в Госдуму проект поправок к закону «О днях воинской славы и памятных датах России», согласно которому в стране было предложено установить 30 сентября Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик и Херсонской и Запорожской областей с Россией.

В пояснительной записке авторы проекта отметили, что принятие в состав Российской Федерации новых субъектов в первую очередь исходит из исторической общности народов, которые проживают на указанных территориях.

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Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

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