Подавление в норме: в РФ готовят запрет на использование глушилок для дронов
Бизнесу, гражданам и большинству госструктур могут запретить использование систем радиоэлектронной борьбы с дронами. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомились «Известия». Применять глушилки для беспилотников смогут только силовики и специализированные охранные структуры. Бизнес хочет защитить предприятия от угроз нападений с помощью БПЛА. Но государство вынуждено вводить ограничения на использование антидроновых систем — их массовое применение может создать помехи для работы других средств связи, в частности авиационных. По мнению экспертов, бесконтрольное применение глушилок негативно скажется на безопасности.
Нелетное задание
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), заседание которой намечено на конец сентября, намерена запретить использование средств радиоэлектронного подавления (РЭП) дронов большинству структур. Это следует из проекта решения комиссии, с которым ознакомились «Известия». К тем, кто имеет право пользоваться блокираторами дронов, ГКРЧ предлагает отнести ведомства и организации, перечисленные в пакете поправок в законодательство, принятых Госдумой в августе и разрешающих работу с РЭП. Cреди них МВД, ФСО, ФСБ и ряд других силовых ведомств, включая ФСИН и МЧС. В этом же перечне — подразделения федеральной фельдъегерской службы, вневедомственная охрана, лицензированные охранные предприятия, чьи сотрудники обучены соответствующим образом.
Рассмотреть этот вопрос ГКРЧ решила, получив письма от предприятий промышленности, энергетики и транспорта. Они запрашивали информацию о возможности применения для защиты от дронов на потенциально опасных и критически важных объектах специальных технических средств радиоэлектронного подавления, объясняется в материалах комиссии. Но стихийное применение РЭП может с высокой вероятностью привести к созданию вредных для других радиоэлектронных средств помех. В частности, средствам радионавигации, радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, что снижает безопасность полетов государственной, гражданской и экспериментальной авиации, перечислено в проекте решения ГКРЧ.
Также это приводит к сбоям в работе средств связи и телерадиовещания. Массовое применение РЭП для противодействия дронам в значительной степени усложнит радиоэлектронную обстановку в РФ и ухудшит работу радиоэлектроники как гражданского, так и военного и специального назначения, предупреждают авторы документа.
«Известия» направили запрос в Минцифры, курирующее деятельность ГКРЧ.
Структурам, которые собираются пользоваться противодроновыми глушилками, придется, в зависимости от их мощности, согласовывать применение РЭП с Минобороны, Роскомнадзором и (в определенных случаях) с Росавиацией, говорится в материалах ГКРЧ. Средства РЭП нельзя будет использовать непрерывно. С Росавиацией надо будет согласовывать блокираторы, расположенные ближе 45 км к контрольным точкам аэродромов, посадочным площадкам, перечисленным в документах госкомиссии.
По состоянию на начало 2023 года в госреестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации включено 225 аэродромов, из них 92 образуют национальную опорную сеть, сообщалось в докладе руководства Росавиации на итоговой коллегии ведомства в марте. На учете стоят также 2515 посадочных площадок по всей стране. В документах ГКРЧ учтено 123 аэродрома, в том числе 76, имеющих статус международных, и еще 95 посадочных площадок.
Оглушительный эффект
Ограничения, которые хочет ввести ГКРЧ, вполне оправданны: они означают, что системы подавления дронов стихийным образом не смогут использовать руководители управляющих компаний в сфере ЖКХ, председатели садоводческих товариществ, начальники отдельных железнодорожных станций и прочие, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
— Это позволит исключить помехи для сотовой связи, аэронавигации и других структур, использующих беспроводную связь, — полагает эксперт.
По его мнению, для крупных компаний, обладающих разветвленной, например трубопроводной, инфраструктурой, ограничения не проблема, они имеют все возможности для комплектования и обучения компетентных служб безопасности. Но самодеятельность в этой сфере менеджеров на местах будет ограничена, подчеркнул Денис Кусков.
Минцифры получает большое число обращений от частных компаний и крупных корпораций на получение разрешения на использование средств подавления, однако повсеместное и бесконтрольное применение РЭП сигналов создаст на территории всей России помеховую обстановку и может привести к еще большим фатальным последствиям, чем прилет, например, вражеского беспилотника, полагает гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.
Мера, обсуждаемая ГКРЧ, оправданна. Ведь средства радиоэлектронного подавления — это по своей сути оружие, требующее от владеющих им лиц определенной квалификации и специальных знаний, считает гендиректор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов. По его словам, РЭП не может распространяться и применяться без контроля.
— Представьте ситуацию: беспилотное воздушное судно совершает легальный полет, а кто-то поставил у себя на балконе устройство, подавляющее дроны, так как боится, что ему что-то прилетит прямо в окно. И при этом никого не предупредил. В результате дрон попадает в зону его действия и падает, нанося при этом ущерб. Получается, что бесконтрольное использования РЭП негативно скажется на безопасности, — отметил эксперт.
Повсеместное применение глушилок для борьбы с дронами поможет только в борьбе с коммерческими БПЛА, которые пользуются сигналами GPS для полета, сказал гендиректор компании «Курсир» Виталий Муниров. Беспилотники могут летать на других системах позиционирования, с использованием других принципов — без спутниковой навигации или в режиме радиомолчания, без управления внешним пилотом, объяснил он.
Использование глушилок всеми подряд, конечно же, не оправданно: это создает помехи для пользователей спутниковой навигации, а также авиации, отмечает эксперт.
— Большая часть российских аэропортов оснащена системами ЛККС (наземная система функционального дополнения, GBAS), которые используют спутниковые сигналы для посадки самолетов, соответственно, глушение напрямую угрожает воздушной безопасности, — предупреждает Виталий Муниров.
По его словам, из-за использования блокираторов легальные БПЛА, выполняющие коммерческие работы, могут либо падать, либо возвращаться в точку старта.
— Бесконтрольное применение средств радиоэлектронной борьбы может привести к появлению рисковых ситуаций во время полета для законопослушных пользователей и специальных служб, — считает эксперт рынка НТИ «Аэронет», генеральный директор компании «Майнд» Михаил Липатов.
По мнению Глеба Бабинцева, для надежной защиты от воздушного терроризма нужно реализовать комплекс организационных и технических мер: установить требования по обязательной функциональности воздушных судов, позволяющей в любой точке России мгновенно идентифицировать летящий объект, определить его маршрут и установить связь с оператором до начала противодействия. На межведомственном уровне надо согласовать алгоритм действий, внедрить подходящие технологии обнаружения, идентификации и связи с экипажем, дополнительно к радиоэлектронной борьбе разработать и внедрить новые методы противодействия, заключил он.