Подавление в норме: в РФ готовят запрет на использование глушилок для дронов

Бизнесу, гражданам и большинству госструктур могут запретить использование систем радиоэлектронной борьбы с дронами. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомились «Известия». Применять глушилки для беспилотников смогут только силовики и специализированные охранные структуры. Бизнес хочет защитить предприятия от угроз нападений с помощью БПЛА. Но государство вынуждено вводить ограничения на использование антидроновых систем — их массовое применение может создать помехи для работы других средств связи, в частности авиационных. По мнению экспертов, бесконтрольное применение глушилок негативно скажется на безопасности .

Нелетное задание

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), заседание которой намечено на конец сентября, намерена запретить использование средств радиоэлектронного подавления (РЭП) дронов большинству структур . Это следует из проекта решения комиссии, с которым ознакомились «Известия». К тем, кто имеет право пользоваться блокираторами дронов, ГКРЧ предлагает отнести ведомства и организации, перечисленные в пакете поправок в законодательство, принятых Госдумой в августе и разрешающих работу с РЭП. Cреди них МВД, ФСО, ФСБ и ряд других силовых ведомств, включая ФСИН и МЧС. В этом же перечне — подразделения федеральной фельдъегерской службы, вневедомственная охрана, лицензированные охранные предприятия, чьи сотрудники обучены соответствующим образом .

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Рассмотреть этот вопрос ГКРЧ решила, получив письма от предприятий промышленности, энергетики и транспорта. Они запрашивали информацию о возможности применения для защиты от дронов на потенциально опасных и критически важных объектах специальных технических средств радиоэлектронного подавления , объясняется в материалах комиссии. Но стихийное применение РЭП может с высокой вероятностью привести к созданию вредных для других радиоэлектронных средств помех . В частности, средствам радионавигации, радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, что снижает безопасность полетов государственной, гражданской и экспериментальной авиации , перечислено в проекте решения ГКРЧ.

Также это приводит к сбоям в работе средств связи и телерадиовещания. Массовое применение РЭП для противодействия дронам в значительной степени усложнит радиоэлектронную обстановку в РФ и ухудшит работу радиоэлектроники как гражданского, так и военного и специального назначения , предупреждают авторы документа.

«Известия» направили запрос в Минцифры, курирующее деятельность ГКРЧ.

Структурам, которые собираются пользоваться противодроновыми глушилками, придется, в зависимости от их мощности, согласовывать применение РЭП с Минобороны, Роскомнадзором и (в определенных случаях) с Росавиацией , говорится в материалах ГКРЧ. Средства РЭП нельзя будет использовать непрерывно . С Росавиацией надо будет согласовывать блокираторы, расположенные ближе 45 км к контрольным точкам аэродромов, посадочным площадкам, перечисленным в документах госкомиссии.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

По состоянию на начало 2023 года в госреестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации включено 225 аэродромов, из них 92 образуют национальную опорную сеть, сообщалось в докладе руководства Росавиации на итоговой коллегии ведомства в марте. На учете стоят также 2515 посадочных площадок по всей стране. В документах ГКРЧ учтено 123 аэродрома, в том числе 76, имеющих статус международных, и еще 95 посадочных площадок .

Оглушительный эффект

Ограничения, которые хочет ввести ГКРЧ, вполне оправданны: они означают, что системы подавления дронов стихийным образом не смогут использовать руководители управляющих компаний в сфере ЖКХ, председатели садоводческих товариществ, начальники отдельных железнодорожных станций и прочие , отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

— Это позволит исключить помехи для сотовой связи, аэронавигации и других структур, использующих беспроводную связь , — полагает эксперт.

По его мнению, для крупных компаний, обладающих разветвленной, например трубопроводной, инфраструктурой, ограничения не проблема , они имеют все возможности для комплектования и обучения компетентных служб безопасности. Но самодеятельность в этой сфере менеджеров на местах будет ограничена , подчеркнул Денис Кусков.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Минцифры получает большое число обращений от частных компаний и крупных корпораций на получение разрешения на использование средств подавления, однако повсеместное и бесконтрольное применение РЭП сигналов создаст на территории всей России помеховую обстановку и может привести к еще большим фатальным последствиям , чем прилет, например, вражеского беспилотника, полагает гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.

Мера, обсуждаемая ГКРЧ, оправданна. Ведь средства радиоэлектронного подавления — это по своей сути оружие, требующее от владеющих им лиц определенной квалификации и специальных знаний , считает гендиректор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов. По его словам, РЭП не может распространяться и применяться без контроля .

— Представьте ситуацию: беспилотное воздушное судно совершает легальный полет, а кто-то поставил у себя на балконе устройство, подавляющее дроны, так как боится, что ему что-то прилетит прямо в окно. И при этом никого не предупредил. В результате дрон попадает в зону его действия и падает, нанося при этом ущерб . Получается, что бесконтрольное использования РЭП негативно скажется на безопасности, — отметил эксперт.

Повсеместное применение глушилок для борьбы с дронами поможет только в борьбе с коммерческими БПЛА, которые пользуются сигналами GPS для полета , сказал гендиректор компании «Курсир» Виталий Муниров. Беспилотники могут летать на других системах позиционирования, с использованием других принципов — без спутниковой навигации или в режиме радиомолчания, без управления внешним пилотом , объяснил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Использование глушилок всеми подряд, конечно же, не оправданно: это создает помехи для пользователей спутниковой навигации, а также авиации, отмечает эксперт.

— Большая часть российских аэропортов оснащена системами ЛККС (наземная система функционального дополнения, GBAS), которые используют спутниковые сигналы для посадки самолетов, соответственно, глушение напрямую угрожает воздушной безопасности , — предупреждает Виталий Муниров.

По его словам, из-за использования блокираторов легальные БПЛА, выполняющие коммерческие работы, могут либо падать, либо возвращаться в точку старта.

— Бесконтрольное применение средств радиоэлектронной борьбы может привести к появлению рисковых ситуаций во время полета для законопослушных пользователей и специальных служб , — считает эксперт рынка НТИ «Аэронет», генеральный директор компании «Майнд» Михаил Липатов.