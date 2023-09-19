Терапевт перечислил преимущества отдыха в бархатный сезон

Врач-терапевт «Инвитро-Юг» Константин Чайкин рассказал, почему отдых в бархатный сезон полезнее для здоровья, чем летний.

В беседе с агентством runews24.ru во вторник, 19 сентября, специалист отметил, что в бархатный сезон, то есть в сентябре-октябре уменьшается ультрафиолетовый индекс, снижается до комфортных значений температура воздуха. Это, в свою очередь, сокращает риск тепловых ударов и нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, в это время температура воды в море всё еще комфортна для купания, а количество отдыхающих уменьшается, что благоприятно отражается на санитарных условиях и снижает частоту кишечных инфекций.

Чайкин указал на то, что отдых в бархатный сезон подойдет людям, у которых имеются кожные заболевания. Он объяснил, что для таких пациентов важным фактором является ультрафиолетовый индекс.

Терапевт добавил, что на отдыхе в этот период также нужно соблюдать меры предосторожности, в том числе носить головные уборы, находиться в тени, высчитывать время активности солнца, использовать солнцезащитный крем и пить больше воды.

13 сентября вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин перечислил виды отдыха в бархатный сезон. Помимо отдыха на море, это могут быть культурно-познавательные поездки и туры, путешествия по реке и на поезде, отмечает телеканал «360».

Также 13 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на курортах Черного моря стартовал бархатный сезон. Температура воздуха там около 25 градусов, а воды — 24–25 градусов.

9 сентября НСН сообщило, что количество бронирований туров на эту осень выросло на 5–25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

6 сентября исследование аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» показало, что 28% россиян планируют провести бархатный сезон на дачах, при этом 23% — на отечественных морских курортах, сообщает «Газета.Ru». 14% опрошенных планируют отдохнуть на море за границей, 12% хотели бы отправиться изучать один из регионов России, а 8% — пойти в поход, пишет RT.

В августе Роман Вильфанд заявил, что купальный сезон на курортах Черного моря в этом году будет длиться как минимум до 10 октября. Позже купальный сезон может быть продлен до середины октября, отмечает телеканал «Звезда».