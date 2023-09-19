Преподаватель игры на гитаре совратил ученицу на занятии в Ленобласти

Преподавателя игры на гитаре обвинили в развратных действиях в отношении своей ученицы. Об этом 19 сентября сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в городе Кировске Ленинградской области.

«В полицию поступило заявление о том, что преподаватель неоднократно совращал ученицу во время занятий по музыке. В отношении него возбудили уголовное дело», — рассказал собеседник.

Преподавателя задержали 18 сентября. Он дал признательные показания. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Ранее, 11 августа, учителя русского языка заподозрили в изнасиловании школьницы под Челябинском. Сообщалось, что мужчина увез восьмилетнюю девочку на кладбище рядом с городом и совершил насильственные действия сексуального характера.