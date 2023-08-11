Учителя заподозрили в изнасиловании восьмилетней школьницы на кладбище под Челябинском

Учителя русского языка заподозрили в изнасиловании школьницы под Челябинском. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил портал 74.RU со ссылкой на источники.

По его данным, мужчина увез восьмилетнюю девочку на кладбище рядом с городом и совершил насильственные действия сексуального характера. Его задержали по горячим следам, возбуждено уголовное дело.

О нападении на школьницу в деревне Касарги заявила ее мама. По ее словам, злоумышленник грозил дочери убийством, если она расскажет о произошедшем.

Найти мужчину удалось по его белому автомобилю, который запомнила потерпевшая. Он работает учителем русского языка и литературы в одном из микрорайонов Челябинска. Свою вину задержанный отрицает.

Ранее, 9 августа, стало известно, что судимый житель Санкт-Петербурга напал на девушку ночью и изнасиловал ее. Инцидент произошел в городском парке «Малиновка». Пострадавшая сразу же после нападения обратилась к правоохранителям. Подозреваемого насильника удалось вычислить по генетическому профилю.