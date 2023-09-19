Во Львове проведут проверку после попытки задержать мужчину в военкомате

Львовский областной территориальный центр комплектования (ТЦК) проведет проверку после сообщений о насильственном задержании мужчины в военкомате. Об этом ведомство сообщило 18 сентября.

«В сети интернет распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия представителей территориального центра комплектования. По данному факту руководством Львовского областного ТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры», — говорится в сообщении в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

При этом в ТЦК напомнили гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет о необходимости носить с собой удостоверения воинского учета и предоставлять их уполномоченным патрулям.

Ранее, 13 сентября, сообщалось, что на Украине участились случаи, когда получающие второе высшее образование студенты, приходя в военкомат для обновления документов, вместо отсрочки получают повестки.

Также в тот день бывший депутат украинской Верховной рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский собирается начать всеобщую мобилизацию в стране в конце осени. По словам экс-парламентария, такой шаг со стороны президента Украины позволит «уничтожить протестное население, сделает невозможным проведение выборов» в стране, а также поможет вернуть интерес мирового сообщества и заставить западные страны активнее участвовать в этом конфликте.

3 сентября стало известно, что украинское минобороны выпустило приказ, по которому будут призывать ограниченно годных к военной службе мужчин.

Военное положение вступило в силу на Украине с февраля 2022 года, при этом в то же время в стране действует закон о всеобщей мобилизации. Согласно распоряжению, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.