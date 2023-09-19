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Врач рассказала о положительном влиянии орехов на здоровье

Врач Шокур: в день можно съедать без вреда для здоровья не более 40 фисташек
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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Ute Grabowsky
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Орехи в рационе снижают риски развития ишемической болезни сердца, инфаркта и онкологических заболеваний. Об этом во вторник, 19 сентября, рассказала Светлана Шокур, врач-эндокринолог, медицинский эксперт «Инвитро».

«Употребление орехов имеет положительное влияние на гормональную систему и в целом обладает противовоспалительным и выраженным антиоксидантным эффектами, снижает уровень стресса, что особенно важно для людей с высокой физической и интеллектуальной нагрузкой, а также людей зрелого возраста», — цитирует врача «Газета.Ru».

По ее словам, орехи находятся в топе растительных продуктов по количеству высококачественного белка, который практически полностью усваивается организмом.

Однако слишком большое количество орехов может навредить. Они являются высококалорийным продуктом, а бесконтрольное употребление нежелательно для людей с проблемами пищеварения.

И особенную угрозу орехи несут аллергикам. У людей с генетической предрасположенностью к аллергии на орех контакт даже со следовыми количествами может вызвать аллергическую реакцию.

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Ранее, 17 сентября, диетологи рассказали о вреде рафинированного масла. По их словам, польза в виде витаминов и антиоксидантных свойств сохраняется только в маслах холодного отжима, но лучше всего отдать предпочтение топленому маслу, так как его длительная термическая обработка сохраняет все жирные кислоты, витамины и полезный холестерин.

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