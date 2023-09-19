Реклама
Прямой эфир
Армия
В России разработали ложный дрон «Лодырь» для отвлечения противника
Мир
СМИ заявили о создании США бренда Зеленского на фоне провалов Украины
Общество
Музыканту Игорю Николаеву провели операцию на сердце
Происшествия
В Мелитополе прозвучал взрыв
Происшествия
Боксер Ионов задержан за массовую драку у клуба в Москве
Недвижимость
В РФ одобрили первое проектное финансирование на частные дома
Общество
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве жены в Сосновом Бору
Общество
Около 1,2 тыс. боеприпасов времен ВОВ уничтожено сотрудниками МВД в Севастополе
Мир
Индия объявила о высылке высокопоставленного канадского дипломата
Интернет и технологии
Правительство РФ будет блокировать сервисы выдачи виртуальных мобильных номеров
Мир
Во Львове проведут проверку после попытки задержать мужчину в военкомате
Мир
В Польше отказались снимать зерновое эмбарго из-за жалобы Украины в ВТО
Происшествия
Автобус врезался в опору линии электропередач в Иркутске
Армия
«Ростех» сообщил о кратном наращивании производства «Ланцетов» и «Кубов»
Сюжет:

Аттестацией гидов-проводников займутся спортивные федерации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Илья Питалев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полномочия по аттестации инструкторов-проводников на сложных маршрутах планируется передать спортивным федерациям, принятие законопроекта запланировано в осеннюю сессию, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. Там пояснили, что среди так называемых сложных маршрутов — естественные пещеры, горные реки, длинные пешие маршруты, горы, подводные погружения.

Уровень беды: виновным в гибели людей в коллекторе Неглинки грозит 10 лет
В Госдуме после случившегося готовы доработать закон об аттестации гидов

Отмечается, что аттестацией проводников займутся федерации спортивного туризма, альпинизма и подводного спорта. Опрошенные «Известиями» эксперты выразили уверенность в том, что подобный шаг сможет повысить безопасность экстремальных экскурсий и качество предоставляемых туристам услуг в целом.

Это особенно важно на фоне трагедии в конце августа, когда поход группы диггеров на экскурсию по коллектору реки Неглинки в Москве закончился гибелью всех ее участников в количестве восьми человек. В день ЧП гид повел группу на экскурсию, несмотря на проливной ливень в столице и очевидную опасность затопления.

Полностью избежать подобных трагедий невозможно, поскольку незаконные экскурсии всегда будут существовать, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Но правильная подготовка инструкторов на экстремальных маршрутах в любом случае обеспечит намного более высокий уровень безопасности и качества предоставляемых услуг, уверен он.

«Турист будет понимать, с кем он отправляется на восхождение или в сплав по горной реке. Будет уверен, что гид знаком со спецификой маршрута и в случае ЧП сможет оказать помощь», — сказал Уманский.

Передать полномочия по аттестации инструкторов-проводников спортивным федерациям — единственный возможный вариант их подготовки, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. Эксперт подчеркнул, что, подготовкой проводников и спортивных маршрутов должны заниматься профессионалы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пещеры и люди: аттестацией гидов-экстремалов займутся спортивные федерации

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023