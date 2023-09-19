Аттестацией гидов-проводников займутся спортивные федерации

Полномочия по аттестации инструкторов-проводников на сложных маршрутах планируется передать спортивным федерациям, принятие законопроекта запланировано в осеннюю сессию, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. Там пояснили, что среди так называемых сложных маршрутов — естественные пещеры, горные реки, длинные пешие маршруты, горы, подводные погружения.

Отмечается, что аттестацией проводников займутся федерации спортивного туризма, альпинизма и подводного спорта. Опрошенные «Известиями» эксперты выразили уверенность в том, что подобный шаг сможет повысить безопасность экстремальных экскурсий и качество предоставляемых туристам услуг в целом.

Это особенно важно на фоне трагедии в конце августа, когда поход группы диггеров на экскурсию по коллектору реки Неглинки в Москве закончился гибелью всех ее участников в количестве восьми человек. В день ЧП гид повел группу на экскурсию, несмотря на проливной ливень в столице и очевидную опасность затопления.

Полностью избежать подобных трагедий невозможно, поскольку незаконные экскурсии всегда будут существовать, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Но правильная подготовка инструкторов на экстремальных маршрутах в любом случае обеспечит намного более высокий уровень безопасности и качества предоставляемых услуг, уверен он.

«Турист будет понимать, с кем он отправляется на восхождение или в сплав по горной реке. Будет уверен, что гид знаком со спецификой маршрута и в случае ЧП сможет оказать помощь», — сказал Уманский.

Передать полномочия по аттестации инструкторов-проводников спортивным федерациям — единственный возможный вариант их подготовки, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. Эксперт подчеркнул, что, подготовкой проводников и спортивных маршрутов должны заниматься профессионалы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пещеры и люди: аттестацией гидов-экстремалов займутся спортивные федерации