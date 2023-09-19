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Российским круизным судам смягчат правила захода в порты Арктики и Дальнего Востока

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Российским круизным судам предлагается упростить правила захода в порты Арктики и Дальнего Востока. Соответствующие поправки, разработанные Минвостокразвития, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия».

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Сейчас российские круизные суда обязаны соблюдать правила пограничного режима в портах Арктики и Дальневосточного федерального округа, а значит, оформлять уведомления, предусмотренные приказом Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. Требуется получить сразу несколько документов, в том числе оформить коллективные пропуски в пограничную зону, оповестить органы об использовании лодок и катеров круизного судна.

Однако требования пограничного режима не распространяются на иностранные суда, что создает для них преимущество перед российскими, подчеркивается в документе.

«Принятие законопроекта повысит доступность привлекательных для российских туристов районов Крайнего Севера и Дальнего Востока и будет способствовать развитию российского туризма», — указано в отзыве на законопроект.

Предлагается разрешить российским круизным судам при заходе в порты Арктики и Дальнего Востока не соблюдать правила пограничного режима, если перед началом путешествия перевозчик направил уведомление в пограничные органы ФСБ со сведениями о маршруте, пассажирах и экипаже судна.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Суда и обратно: для круизов в Арктике смягчат пограничные правила

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