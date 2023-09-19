«Лидеры в новом сезоне будут прежними — это Валиева и Акатьева»

В Москве в середине сентября прошел официальный старт сезона для российского фигурного катания — контрольные прокаты. Лучшие спортсмены страны показали членам ФФК России, тренерскому совету и судьям, а вместе с тем и всем зрителям новые программы, над которыми работали всё лето. Официально они не получали за прокаты никаких оценок, кроме рекомендаций и советов. И всё-таки первая публичная демонстрация новых программ — отличный повод поговорить о перспективах тех или иных спортсменов в новом сезоне. Вместе с «Известиями» об этом рассуждает известный тренер, брознзовый призер чемпионата России-2009 Катарина Гербольдт.

«Пубертат у девушек — это всегда лотерея»

— Что вас больше всего удивило в контрольных прокатах?

— Не скажу, что меня кто-то сильно удивил. Но мне очень понравилась короткая программа у Елизаветы Туктамышевой и у Камилы Валиевой. Это что касается женского одиночного. У мужчин отмечу Марка Кондратюка, он порадовал меня своими прокатами. Вернул себе уверенность. И очень хорошие программы получились у Саши Самарина, обе зажигательные вышли. Обрадовалась еще в межсезонье, когда узнала, что решили вернуться в спорт Саша Степанова и Иван Букин, очень ждала их появления. И не разочаровалась — действительно собрали интересные программы, в своем самобытном стиле. За парами в этот раз не так пристально следила, поэтому сразу и не скажу, чтобы кто-то запомнился.

На мой взгляд, лидеры будут всё те же, что и раньше. В женском одиночном — это, конечно, Камила Валиева и Софья Акатьева. Прежде всего мы смотрим на них. То, что Софья пропустила произвольную программу на контрольных прокатах — это еще не повод за нее волноваться. Надо помнить, что у девушки была травма, она долго после нее восстанавливалась, и этот процесс до конца еще не завершен. Поэтому нужно дать ей время на восстановление.

— Многие считают, что Туктамышева не будет соревноваться в этом сезоне, хотя выступала на контрольных прокатах.

— У кого-то может вызывать вопросы мотивация Елизаветы Туктамышевой, но это скорее вопрос к ней. Меня давно уже удивляет, как она находит в себе мотивацию и силы продолжать заниматься спортом. Но что-то, видимо, мотивирует, раз она из года в год входит в сезон. Стала символом нашего фигурного катания, примером для молодых девчонок: есть не только маленькие подростки, но и настоящие взрослые девушки, женщины. И они могут продолжать кататься во взрослом, осознанном возрасте. И достигать успеха.

Конечно, хочется, чтобы наши лидеры подольше оставались в спорте, а не так, как было принято — 16–17 лет, и на этом предел. Должно что-то меняться. Изменился международный возрастной ценз, постепенно к нему придется адаптироваться и в России.

— В чем минусы нового возрастного ценза?

— Будет сложнее молодым девочкам, которые в свои 13-14 лет прыгают всё. Им нужно будет учиться переживать пубертат и сохранять себя в форме, сохранять элементы, которые они учили. Это сложно и психологически, и физически. Той же Веронике Жилиной, которая только переходит во взрослый спорт. Сможет или нет, сейчас не сказать. Пубертат у девушек — это всегда лотерея, никогда не скажешь заранее, как та или другая девушка его пройдет. Это всегда непредсказуемо. Но в этом сезоне она наверняка нас постарается удивить.

«Тройной аксель сам по себе не прыгается, он тоже требует времени на тренировках»

— Кто порадовал у мужчин?

— У мужчин лидер по прокатам — Марк Кондратюк. На мой взгляд, это очевидно — он возвращает свою прежнюю форму. В прошлом сезоне была травма, после которой он долго восстанавливался, были потери. Но надо признать, что у нас много отличных парней, состав у мальчиков отличный. Они подтягиваются, больше нет такой пропасти как пару лет назад. Раньше мы понимали, что наши парни не могут конкурировать на международном уровне.

Сейчас это не так. Все мальчики всё прыгают, все — четверные. Пусть не всегда стабильно, не всегда в прокатах. Не все нам показывают, но перспективы — отличные. Понятно, что есть к чему стремиться, нельзя переоценивать себя и недооценивать соперников. Но радует темп прогресса.

— В танцах кто-то выделяется?

— Сразу отмечу, что я далеко не эксперт в танцах, но, на мой взгляд, Степанова с Букиным — безусловные лидеры сборной. И их возвращение — это большое событие. Им заново доказывать свое место не придется, прокаты в выходные показали, что ребята вернулись в отличной форме и вернулись побеждать.

Что касается новых дуэтов, нужно время, чтобы делать на их счет какие-то выводы. Опять же, я не так хорошо разбираюсь в танцевальной специфике, поэтому делать однозначных выводов не буду.

— А у спортивных пар?

— Интригует будущее дуэта Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Насколько я слышала ребята, в последнее время работали не совсем так, как этого хотел от них тренерский штаб. Смена тренера, смена обстановки должна их разозлить по-спортивному. Она провоцирует на другую работу, на другой настрой. И зная Этери Георгиевну, я уверена, что у нее получится научить, заставить ребят работать как следует. Им нужна была эта встряска.

Дальше, что касается пары Косторная/Куница — мне кажется, этот дуэт может нас удивить с приятной стороны. На мой взгляд, у Алены должно получиться в парах: у нее правильный спортивный характер, и если бы она не была в себе уверена, то навряд ли решилась бы вернуться в спорт. И не просто вернуться, а так радикально изменить свой спортивный путь.

— Насколько это тяжелый переход с технической точки зрения? Вы ведь прошли такой же путь.

— Причем в схожем с Косторной возрасте, так что знаю, о чем говорю. Поэтому не думаю, что на повестке дня для Алены и Георгия будет стоять тройной аксель. Если они сделают этот прыжок — это будет настоящий прорыв для парного катания, но пока я сомневаюсь в том, что нам стоит ожидать этого в ближайшее время. Сейчас для ребят главное — работать над парными элементами, они будут погружены в них. А тройной аксель сам по себе не прыгается, он тоже требует времени на тренировках. Так что для начала им нужно будет освоиться в парах, после чего можно будет говорить и об элементах ультра-си. Если, конечно, они посчитают это для себя нужным.