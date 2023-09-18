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Минфин РФ продолжит переговоры по налоговому соглашению с ОАЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Минфин РФ продолжает переговоры по налоговому соглашению с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), сообщил 18 сентября замминистра финансов Алексей Сазанов.

По его словам, очередной раунд состоится в течение ближайшего месяца.

«Сближаем позиции. Очередной раунд состоится в течение ближайшего месяца. Работаем», — сказал он.

Сазанов указал на то, что переговоры об избежании двойного налогообложения на данный момент активно идут только с ОАЭ. Он напомнил, что уже подписан договор с Оманом, а также завершаются переговоры с Малайзией.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 июня заявил, что Россия заинтересована в торгово-экономическом сотрудничестве с ОАЭ и другими странами. Взаимодействие продолжается, пустот здесь быть не может, подчеркнул он.

До этого, 15 июня, глава Минпромторга Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме встретился с правителем ОАЭ Рас-эль-Хайма Шейхом Саудом аль-Касими и министром экономики эмиратов Абдаллой бен Туком аль-Марри. Он также принял участие в бизнес-диалоге, в ходе которого рассмотрели приоритетные направления развития сотрудничества РФ и ОАЭ.

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