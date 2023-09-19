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В ГД предложили установить торговым сетям квоту 15% на продажу сельхозпродукции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Торговым сетям предлагают установить 15-процентную квоту на продажу сельхозпродукции малого бизнеса по аналогии с системой госзакупок. Рассмотреть такую меру поддержки АПК предлагают главе Минсельхоза Дмитрия Патрушеву депутаты Госдумы накануне правительственного часа с участием министра, который пройдет 20 сентября, выяснили «Известия».

«Необходимо повышение возможностей реализации сельхозпродукции для малых хозяйств путем допуска сельхозпроизводителей на полки торговых сетей. Некоторые эксперты отмечают неэффективный и несправедливый механизм ее реализации в настоящее время», — говорится в документе, подготовленном с участием лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

Депутаты поясняют, что при заключении контракта с торговой сетью в настоящее время все сельхозпроизводители должны произвести определенные затраты, например закупить тару и этикетку при реализации продукции в конкретной торговой сети.

«Эти затраты носят существенный характер, при этом нет никакой гарантии, что сельхозтоваропроизводитель выиграет торги по поставкам своей продукции», — сообщили парламентарии.

Кроме того, в документе отмечается, что сельхозпроизводители не могут напрямую поставлять свою продукцию в сетевые магазины, которые территориально находятся с ними в одном районе, даже при наличии заключенного договора и при условии выигранного тендера.

«Они вынуждены отправлять свою продукцию в распределительные центры, находящиеся за сотни километров, что добавляет большую затратную часть к себестоимости. В целях исправления сложившейся ситуации предлагается Минсельхозу совместно с Минпромторгом рассмотреть вопрос установления квоты на поставку продукции местных сельхозпроизводителей в торговые сети аналогично подходу, применяемому к организации госзакупок, при которой заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, в объеме не менее 15% совокупного годового объема закупок», — говорится в документе.

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Ранее, 9 августа, сообщалось, что правое правление Госдумы положительно оценило законопроект, согласно которому с 1 марта 2024 года производители фермерской продукции смогут официально размещать на товаре обозначение «фермерский продукт». Как выяснили «Известия», такой законопроект может быть принят в осеннюю сессию.

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