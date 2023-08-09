В России может появиться маркировка фермерской продукции

С 1 марта 2024 года производители фермерской продукции смогут официально размещать на товаре обозначение «фермерский продукт». Как выяснили «Известия», такой законопроект получил положительный отзыв правого управления Госдумы (ГД) и может быть принят в осеннюю сессию.

Производители такой продукции смогут легально размещать на упаковках обозначения «фермерский продукт» в сочетании (по желанию производителя) с наименованием региона, в котором он был произведен, говорится в пояснительной записке.

«Концептуальных замечаний правового характера на проект федерального закона не имеется», — говорится в заключении юристов нижней палаты.

В комитете по аграрным вопросам «Известиям» рассказали, что рассмотрение документа в I чтении запланировано на сентябрь.

Как ранее поясняли авторы законопроекта, первый вице-спикер Совета федерации Андрей Яцкин и глава комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин, в случае принятия документа под фермерской будет признаваться сельхозпродукция и продукция ее первичной и последующей переработки, в том числе продовольственные товары, произведенные из дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и семян.

Произведены они должны быть при этом сельхозпроизводителями, которые соответствуют критериям микро- и малого предпринимательства либо же самозанятыми гражданами.

Разработчики законопроекта считают, что его принятие «будет способствовать развитию сельскохозяйственных товаропроизводителей малых форм хозяйствования, содействию реализации фермерской продукции в торговых сетях, обеспечению устойчивого снабжения населения доступной и качественной пищевой продукцией, в том числе социально значимыми продовольственными товарами первой необходимости».

В начале июля сообщалось, что правительственная комиссия согласилась с целесообразностью проработки вопроса о наделении субъектов РФ правом создания центров региональной фермерской продукции — агроагрегаторов. Это отмечалось в протоколе заседания по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, с которым ознакомились «Известия». Министерству сельского хозяйства было поручено направить в регионы информацию о реализации пилотных проектов, призванных обеспечить фермерские хозяйства дополнительным каналом сбыта через торговые сети на территории Тульской и Липецкой областей, с рекомендацией распространить подобную практику в других субъектах РФ.

3 мая стало известно, что крупные риелторские компании направили в Минстрой и Минсельхоз инициативу о массовом строительстве арендных фермерских хозяйств на землях сельхозназначения вблизи крупных городов в России.