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Корреспондент «Известий» показал кадры работы российских спасателей в Ливии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Илья Аникеев в понедельник, 18 сентября, вместе с российскими спасателями в Ливии отправился на спасательную операцию и показал кадры их работы на месте масштабного наводнения, унесшего жизни более 11 тыс. человек.

«Отправляемся исследовать акваторию морской бухты. По словам местных жителей, сюда сносило большое количество машин. В руках спасателя можно увидеть специальный прибор — эхолот, он позволяет увидеть то, что находится под водой. Также с его помощью можно будет выстроить точную схему дна», — рассказал журналист.

Прибыв на место операции, спасатели приступили к работе на глубине.

«Дело в том, что под этой стенкой есть уступ, куда течением могло снести тела погибших. Только в этом месте вчера обнаружили восемь человек», — сообщил Аникеев.

На видеокадрах, предоставленных корреспондентом, видно, как спасатели с помощью подъемного крана достают из воды искореженный стихией автомобиль.

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Ранее в этот же день представители ливийских властей посетили лагерь МЧС РФ и поблагодарили спасателей за оказываемую помощь. Так, заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, командующий силами безопасности Ливийской национальной армии Халид Хафтар и министр по чрезвычайным ситуациям Ливии Абдель Басит отметили не только работу спасателей, но и профессионализм врачей из России.

Особое внимание было уделено аэромобильному госпиталю из России, 35 медицинских работников которого оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от наводнения. В их арсенале различные виды помощи.

10 сентября на северо-восток Ливии обрушился циклон «Даниэль». Он принес штормовой ветер и ливни с грозами. В результате города Суса и Дерна были объявлены зонами стихийного бедствия. Количество погибших превысило 11 тыс. человек, а 20 тыс. числятся пропавшими без вести. Позднее, 15 сентября, стало известно, что более 50 детей отравились из-за загрязнения воды.

16 сентября первые 50 специалистов МЧС России прибыли в Ливию для помощи в устранении последствий наводнения. У спасателей есть всё необходимое для поисково-спасательных операций, а также плавсредства и водолазное оборудование. Кроме того, в составе группы есть и кинологические расчеты.

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