Какие правила въезда в КНДР для россиян действуют в 2023 году

Северная Корея по праву считается одной из самых необычных стран в мире. Россияне едут туда, чтобы насладиться местной экзотикой и окунуться в прошлое, о котором повсеместно напоминают здания и памятники в духе соцреализма. О том, какие документы нужны для въезда и что нужно знать о правилах пребывания в республике в 2023 году, читайте в материале «Известий».

Туризм в КНДР в 2023 году — правила въезда

Самые популярные сезоны для поездок в страну — весна и осень. В это время погода на улице достаточно комфортная, чтобы осмотреть городские достопримечательности или насладиться осенними листопадами в горах Мьянсан.

Но прежде чем планировать поездку, стоит учесть, что Северная Корея — практически закрытое государство. Единственные открытые для туристов места — это пляж на курорте «Мазон» и горнолыжный курорт «Масик» с 11 трассами для лыжников. А добираться до Пхеньяна нужно с пересадкой во Владивостоке или Пекине. Частота рейсов из Москвы через Китай — шесть раз в неделю.

Отправляться на отдых лучше в составе туристической группы, так как при самостоятельном посещении могут возникнуть сложности. Россиянам для въезда необходимо иметь загранпаспорт и визу. Ее можно оформить через туристическое агентство. Стоимость визы составляет в среднем €50. Обычно она выдается на одну поездку и действует только на период пребывания.

Помимо этого, нужно получить специальное разрешение на посещение страны. Оно может быть также оформлено через агентство.

Туризм в КНДР в 2023 году — цены

Неделя отдыха на пляжном курорте «Мазон» обойдется россиянам примерно в €860. В эту сумму входят проживание, питание, медицинская страховка, транспортные услуги и экскурсии. Для любителей горных лыж за одну ночь в пятизвездочном отеле придется заплатить порядка €150.

Пообедать можно как в отеле, так и в ресторане в пределах €8 на человека. Такси в среднем стоит €0,4 за километр. Тем, кто хочет купить сувениры с местными видами, нужно будет выложить от €1,5 до €10. Самый дешевый сувенир — магнитик с пейзажами Пхеньяна, его можно приобрести всего за €0,5.

В целом на дополнительные расходы, которые не входят в путевку, достаточно иметь при себе около €200.

Туризм в КНДР в 2023 году — что взять с собой

Учитывая, что Северная Корея — страна со своими порядками и укладом жизни, стоит быть готовым к некоторым непривычным для россиян вещам. Например, необходимо позаботиться о наличии аптечки первой помощи, так как в республике можно столкнуться с дефицитом некоторых лекарств. А из-за частых перебоев с электричеством не лишним окажется и карманный фонарик, особенно при поездке в горы.

Также с собой стоит взять несколько плиток шоколада или конфеты для гидов и водителей. Они охотно принимают подарки, не отказываясь и от других презентов.

Ехать в страну лучше с наличными — долларами или евро. Банковские карты, выданные за пределами государства, там не действуют.

Туризм в КНДР в 2023 году — что посмотреть

Всем туристам, приезжающим в Пхеньян, обязательно предложат осмотр достопримечательностей столицы. В стандартный тур входят посещение архитектурного ансамбля Мансудэ с 25-метровыми статуями северо-корейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, Кымсусанского дворца Солнца, где находится усыпальница вождей, и вулкана Пэктусан.

Туристов также возят в национальный парк в провинции Канвондо, где обитают редкие растения и животные, и Алмазные горы — одно из самых красивейших мест Корейского полуострова. Во время поездки путешественники совершают прогулку к озеру Самир и водопаду Курен.

В дневное время можно побывать на Пхеньянской киностудии или посетить цирковое представление.

Туризм в КНДР в 2023 году — что нельзя делать

Специфика политического строя Северной Кореи накладывает некоторые ограничения не только на жителей страны, но и туристов. Так, запрещено фотографировать стюардесс и салон воздушного судна. Нельзя делать кадры граждан без их согласия и любых объектов, имеющих отношение к обороне: аэропортов, мостов и самих военных.

При посещении мемориалов и мавзолея Ким Ир Сена не допускаются шорты, мини-юбки, открытые топы и кроссовки. Это будет рассматриваться как проявление неуважения к вождю. Поэтому стоит взять с собой нарядную и закрытую одежду специально для таких мест. Кроме того, порицается обсуждение и тем более критика политики КНДР и ее правителей.

Туризм в КНДР в 2023 году — что еще нужно знать

В последнее десятилетие в стране активно развивается туристическая отрасль — строятся новые объекты, развивается инфраструктура. Гиды, как правило, в совершенстве владеют русским, поэтому в отелях, ресторанах и кафе проблем с коммуникацией обычно не возникает.

Официальная валюта страны — вона КНДР (KRW). Значительная часть гостей страны не нуждается в местных деньгах, так как для иностранцев работают отдельные магазины, где принимают доллары, евро и юани.

Разница во времени между столицами составляет шесть часов. Например, если в Москве 12:00, то в Пхеньяне — 18:00.

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